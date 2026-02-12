Enamorados gastarán hasta mil 100 pesos por San Valentín en Edomex
El Día del Amor y la Amistad impulsará el consumo en el Estado de México (Edomex), donde el gasto promedio por persona podría ubicarse en aproximadamente mil 100 pesos, con un rango estimado entre 550 y mil 650 pesos, de acuerdo con proyecciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).
A nivel nacional, la Confederación estima una derrama económica de 36.2 mil millones de pesos para 2026, lo que representaría un aumento de 11.4% respecto a 2025, impulsado por mayores precios, incremento salarial y un mayor consumo en regalos y experiencias como desayunos, comidas y cenas.
En el Edomex, uno de los mercados más grandes del país por densidad poblacional y actividad comercial, se prevé que sectores como florerías, restaurantes, pastelerías, perfumerías, hoteles y tiendas departamentales registren mayor dinamismo durante esta celebración.
Comercio del Edomex se beneficia por San Valentín
La Concanaco Servytur señaló que el impacto económico alcanzará a 4.8 millones de unidades económicas en el país, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas.
En municipios mexiquenses como Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Metepec y Nezahualcóyotl, el 14 de febrero representa una fecha clave para el comercio local, especialmente en la venta de flores, chocolates, arreglos personalizados y reservaciones en restaurantes.
En perspectiva, la derrama por esta celebración ha mostrado un crecimiento constante:
- 25 mil millones de pesos en 2023
- 28 mil millones en 2024
- 32.5 mil millones en 2025
- 36.2 mil millones proyectados para 2026
¿Cuánto planean gastar los mexiquenses?
Como referencia de comportamiento de consumo, la Confederación indicó que en 2025 la distribución estimada fue:
- 54% gastó hasta 600 pesos
- 15%, entre 601 y 900 pesos
- 14%, entre 901 y mil 200 pesos
- 17%, entre mil 201 y mil 500 pesos
Para este año, el gasto promedio podría colocarse en mil 100 pesos por persona, dependiendo del tipo de regalo o experiencia elegida.
Recomiendan consumo planeado en Edomex
La Concanaco Servytur hizo un llamado a que la celebración del 14 de febrero en el Edomex se realice con planeación financiera.
Entre las recomendaciones destacan:
- Definir un presupuesto antes de comprar
- Comparar precios y promociones
- Priorizar negocios locales y establecimientos formales
- Planear reservaciones en restaurantes con anticipación
El organismo subrayó que “celebrar también es cuidar”, por lo que exhortó a evitar endeudamientos o gastos impulsivos.
