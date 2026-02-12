Enamorados gastarán hasta mil 100 pesos por San Valentín en Edomex

GENERANDO AUDIO...

El Día del Amor y la Amistad impulsará el consumo en el Estado de México (Edomex), donde el gasto promedio por persona podría ubicarse en aproximadamente mil 100 pesos, con un rango estimado entre 550 y mil 650 pesos, de acuerdo con proyecciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

A nivel nacional, la Confederación estima una derrama económica de 36.2 mil millones de pesos para 2026, lo que representaría un aumento de 11.4% respecto a 2025, impulsado por mayores precios, incremento salarial y un mayor consumo en regalos y experiencias como desayunos, comidas y cenas.

En el Edomex, uno de los mercados más grandes del país por densidad poblacional y actividad comercial, se prevé que sectores como florerías, restaurantes, pastelerías, perfumerías, hoteles y tiendas departamentales registren mayor dinamismo durante esta celebración.

Comercio del Edomex se beneficia por San Valentín

La Concanaco Servytur señaló que el impacto económico alcanzará a 4.8 millones de unidades económicas en el país, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas.

En municipios mexiquenses como Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Metepec y Nezahualcóyotl, el 14 de febrero representa una fecha clave para el comercio local, especialmente en la venta de flores, chocolates, arreglos personalizados y reservaciones en restaurantes.

En perspectiva, la derrama por esta celebración ha mostrado un crecimiento constante:

25 mil millones de pesos en 2023

28 mil millones en 2024

32.5 mil millones en 2025

36.2 mil millones proyectados para 2026

¿Cuánto planean gastar los mexiquenses?

Como referencia de comportamiento de consumo, la Confederación indicó que en 2025 la distribución estimada fue:

54% gastó hasta 600 pesos

15%, entre 601 y 900 pesos

14%, entre 901 y mil 200 pesos

17%, entre mil 201 y mil 500 pesos

Para este año, el gasto promedio podría colocarse en mil 100 pesos por persona, dependiendo del tipo de regalo o experiencia elegida.

Recomiendan consumo planeado en Edomex

La Concanaco Servytur hizo un llamado a que la celebración del 14 de febrero en el Edomex se realice con planeación financiera.

Entre las recomendaciones destacan:

Definir un presupuesto antes de comprar

Comparar precios y promociones

Priorizar negocios locales y establecimientos formales

Planear reservaciones en restaurantes con anticipación

El organismo subrayó que “celebrar también es cuidar”, por lo que exhortó a evitar endeudamientos o gastos impulsivos.

