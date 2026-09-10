A 1 año de la explosión, Comité de Solidaridad para víctimas de la Concordia sigue en el limbo

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La creación quedó condicionada a acuerdos reparatorios. Foto: Cuartoscuro.

A un año de la explosión del Puente de la Concordia, la instalación del Comité de Solidaridad que apoyaría a las más de 100 víctimas se encuentra en el limbo.

La Jefatura de Gobierno no tuvo registros sobre acuerdos, reuniones ni acciones de vinculación entre las familias afectadas y Transportadora Silza S.A. de C.V., empresa responsable del incidente, filial de Grupo Tomza.

Tampoco brindaron apoyos sociales a las víctimas directas o indirectas, salvo la entrega de alimentos durante 15 días.

Esta información se desprende de respuestas a solicitudes de información hechas por UnoTV.com a distintas dependencias.

La Fiscalía General de la Justicia de CDMX reconoce formalmente a 136 víctimas (entre afectados directos y familiares) que suscribieron acuerdos reparatorios con Transportadora Silza S.A. de C.V., de acuerdo con la solicitud de información con folio 92453826001558.

En conjunto, esas 136 víctimas reconocidas suscribieron 156 acuerdos reparatorios con la Fiscalía, una cifra mayor a los 143 acuerdos que anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en diciembre del 2025, los cuales, alcanzaron una “cifra histórica” de 480 millones de pesos en reparación del daño.

Respuesta de la Fiscalía de CDMX.

Comité de Solidaridad por explosión en el Puente de la Concordia

Siete días después de la explosión en el Puente de la Concordia, el 17 de septiembre, Clara Brugada anunció la creación de un “Comité de Solidaridad” cuya función sería “recibir y administrar donaciones económicas de forma transparente”, así como orientar a las víctimas, según el comunicado gubernamental.

En un mensaje de cero impunidad y apoyo a las víctimas, el gobierno capitalino indicó que dicho cuerpo sería integrado por representantes de la ONU, la UNAM, Cruz Roja, sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas.

“En este caso se hará justicia, y ese es nuestro papel como Gobierno de la Ciudad: apoyar a las familias y a las personas que resultaron víctimas”, expresó Clara Brugada.

Sin embargo, en agosto de este 2026, la Secretaría de Gobierno (Secgob), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) y la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) reconocieron en respuestas de acceso a la información que no tienen registros, minutas, acciones de apoyo económico ni participación en dicho Comité.

Respuesta de Secgob.

Días después de anunciar la creación del Comité de Solidaridad, Clara Brugada condicionó que solo se conformaría cuando la empresa responsable de la explosión en el Puente de la Concordia cumpla con los acuerdos reparatorios que siguen vigentes.

Dichos procesos suelen demorar años, dependiendo de las particularidades de cada caso.

¿Qué acciones hizo el Gobierno por los afectados en Iztapalapa?

Secgob respondió vía transparencia que no tenían registro de minutas, acuerdos, notas de seguimiento, actas de mesas de trabajo, reuniones, documentos, acciones de vinculación institucional, entre otras, realizadas por la dependencia para mediar entre las víctimas y Transportadora Silza S.A. de C.V.

Tampoco había información sobre acuerdos institucionales, minutas de seguimiento ni protocolos de concentración vial y de gestión para evitar la repetición de un evento similar, de acuerdo con la respuesta al oficio 90162926000731.

La dependencia argumentó que el tema competía a CEAVI, instancia que respondió no tener información porque compete a Secgob, la cual rechazó desde un inicio.

Respuesta de CEAVI.

En su comunicado del 17 de septiembre, el Gobierno de CDMX subrayó que desplegaron a “una red de servidores públicos para dar acompañamiento directo a cada familia afectada, otorgando apoyos emergentes en alimentación, hospedaje, atención en salud mental y asesoría jurídica.

“Estos apoyos han sido entregados tanto a personas lesionadas como a familiares de quienes perdieron la vida”, subrayó Clara Brugada

Entrega de alimentos

En cambio, la Secretaría de Bienestar informó, en el oficio 090162526000454, que no entregaron apoyos a las víctimas del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

“No se identificó un programa social o acción social implementada específicamente con motivo del siniestro del Puente de la Concordia para el otorgamiento de apoyos económicos emergentes, transferencias directas, ayudas de coyuntura o apoyos en especie”.

Solo entregaron 4 mil 95 raciones alimentarias durante un periodo de 15 días, entre el 12 y 26 de septiembre del 2025, a través de la Dirección Ejecutiva de Comedores.

La dependencia dijo no contar con información desagregada sobre la partida económica gastada en dicho apoyo, ya que los recursos empleados “forman parte del presupuesto asignado al programa social “Comedores para el Bienestar en la Ciudad de México”.

Además, no generaron un padrón o cédula de personas beneficiadas porque “la atención derivada del siniestro tuvo una duración de 15 días, conforme a los términos previstos por las Reglas de Operación.

Este 10 de septiembre, se cumple un año de la explosión que dejó un saldo oficial de 32 personas fallecidas y más de 94 personas heridas en un inicio.

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