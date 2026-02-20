El Sindicato de Trabajadores de la UNAM encabeza las movilizaciones en CDMX este 20 de febrero
Este viernes 20 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas siete concentraciones, siete cita agendada, dos rodadas motociclistas, un rodada ciclista, una rodada de autos, una rodada en patines y 19 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Concentraciones
Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero – 07:00 horas
Colectivo “Hasta Encontrarles”
- Puntos:
- Metro Chabacano (Líneas 2, 8 y 9)
- Metro 18 de Marzo (Línea 6)
- Demanda: Jornada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones del Cerro del Chiquihuite.
- Aforo estimado: 80 personas.
Tlalpan – 11:00 horas
Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”
- Lugar: Televisión Azteca, Periférico Sur.
- Demanda: Debate sobre presunta corrupción en el gremio electricista.
- Aforo: 300 personas.
Cuauhtémoc – 11:00 horas
Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí”
- Lugar: Zócalo capitalino.
- Demanda: Campaña de acopio en solidaridad con Cuba y protesta contra el bloqueo económico de EE.UU.
- Aforo: 50 personas.
Cuauhtémoc – 13:00 horas
Colectivo Independiente
- Lugar: Juzgados Penales (colonia Doctores).
- Demanda: Justicia para víctima de abuso sexual agravado.
- Aforo: 35 personas.
Cuauhtémoc – 15:00 horas
Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”
- Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2.
- Demanda: Entrega de inmueble para vivienda social y apoyo a proyecto habitacional.
- Aforo: 60 personas.
Miguel Hidalgo – 16:00 horas
Frente Incluyente del STUNAM
- Lugar: Nueva sede de la Embajada de Estados Unidos.
- Demanda: “Fest Palestina Aid”, en apoyo a Palestina y exigencia de cumplimiento de resoluciones internacionales.
- Aforo: 100 personas.
Coyoacán – 17:00 horas
Cooperativa Acción Comunitaria
- Lugar: Pedregal de Santa Úrsula.
- Actividad: Evento cultural “Serpenteando juntos: un mural”.
- Aforo: 30 personas.
Citas agendadas y plantones
Cuauhtémoc – 10:00 horas
Familiares de menor lesionado en hecho de tránsito
- Lugar: Juzgados Penales (col. San Rafael).
- Demanda: Justicia y cumplimiento de acuerdos reparatorios.
Cuauhtémoc – 11:00 horas
Colectivo “Justicia para Todos”
- Lugar: Oficinas alternas de Secretaría de Gobierno (col. Obrera).
- Demanda: Justicia por atropellamiento en Eje Central.
Cuauhtémoc – 12:00 horas
Movimiento Antorchista Popular
- Lugar: Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.
- Demanda: Avalúo de predio en Tacuba.
Benito Juárez – 16:00 horas
Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión
- Lugar: Alcaldía Benito Juárez.
- Demanda: Reubicación de comerciantes y actualización de permisos.
- Se prevé afectación vial.
Iztacalco – 17:00 horas
Frente del Consejo Indígena de la CDMX
- Lugar: Secretaría de Vivienda.
- Demanda: Compra de predio en Iztapalapa.
Rodadas y concentraciones recreativas
Rodadas motociclistas
- Gustavo A. Madero – 20:30 horas
Salida desde Centro Comercial “Puerta Aragón”.
Aforo: 120 personas.
- Venustiano Carranza – 21:00 horas
Salida desde Parque de los Periodistas Ilustres rumbo a Coyoacán.
Aforo: 80 personas.
Rodada ciclista
- Cuauhtémoc – 20:40 horas
Salida desde Parque Revolución.
Aforo: 20 personas.
Rodada de autos
- Venustiano Carranza – 20:00 horas
Salida desde Merced Balbuena.
Aforo: 20 personas.
Rodada en patines
- Cuauhtémoc – 20:00 horas
Salida desde Alameda Central rumbo a Naucalpan.
Aforo: 25 personas.
