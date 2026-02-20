El Sindicato de Trabajadores de la UNAM encabeza las movilizaciones en CDMX este 20 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 20 de febrero. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 20 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas siete concentraciones, siete cita agendada, dos rodadas motociclistas, un rodada ciclista, una rodada de autos, una rodada en patines y 19 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones

Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero – 07:00 horas

Colectivo “Hasta Encontrarles”

Puntos: Metro Chabacano (Líneas 2, 8 y 9) Metro 18 de Marzo (Línea 6)

Demanda: Jornada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones del Cerro del Chiquihuite.

Jornada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones del Cerro del Chiquihuite. Aforo estimado: 80 personas.

Tlalpan – 11:00 horas

Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”

Lugar: Televisión Azteca, Periférico Sur.

Televisión Azteca, Periférico Sur. Demanda: Debate sobre presunta corrupción en el gremio electricista.

Debate sobre presunta corrupción en el gremio electricista. Aforo: 300 personas.

Cuauhtémoc – 11:00 horas

Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí”

Lugar: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Demanda: Campaña de acopio en solidaridad con Cuba y protesta contra el bloqueo económico de EE.UU.

Campaña de acopio en solidaridad con Cuba y protesta contra el bloqueo económico de EE.UU. Aforo: 50 personas.

Cuauhtémoc – 13:00 horas

Colectivo Independiente

Lugar: Juzgados Penales (colonia Doctores).

Juzgados Penales (colonia Doctores). Demanda: Justicia para víctima de abuso sexual agravado.

Justicia para víctima de abuso sexual agravado. Aforo: 35 personas.

Cuauhtémoc – 15:00 horas

Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”

Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2.

Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2. Demanda: Entrega de inmueble para vivienda social y apoyo a proyecto habitacional.

Entrega de inmueble para vivienda social y apoyo a proyecto habitacional. Aforo: 60 personas.

Miguel Hidalgo – 16:00 horas

Frente Incluyente del STUNAM

Lugar: Nueva sede de la Embajada de Estados Unidos.

Nueva sede de la Embajada de Estados Unidos. Demanda: “Fest Palestina Aid”, en apoyo a Palestina y exigencia de cumplimiento de resoluciones internacionales.

“Fest Palestina Aid”, en apoyo a Palestina y exigencia de cumplimiento de resoluciones internacionales. Aforo: 100 personas.

Coyoacán – 17:00 horas

Cooperativa Acción Comunitaria

Lugar: Pedregal de Santa Úrsula.

Pedregal de Santa Úrsula. Actividad: Evento cultural “Serpenteando juntos: un mural”.

Evento cultural “Serpenteando juntos: un mural”. Aforo: 30 personas.

Citas agendadas y plantones

Cuauhtémoc – 10:00 horas

Familiares de menor lesionado en hecho de tránsito

Lugar: Juzgados Penales (col. San Rafael).

Juzgados Penales (col. San Rafael). Demanda: Justicia y cumplimiento de acuerdos reparatorios.

Cuauhtémoc – 11:00 horas

Colectivo “Justicia para Todos”

Lugar: Oficinas alternas de Secretaría de Gobierno (col. Obrera).

Oficinas alternas de Secretaría de Gobierno (col. Obrera). Demanda: Justicia por atropellamiento en Eje Central.

Cuauhtémoc – 12:00 horas

Movimiento Antorchista Popular

Lugar: Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. Demanda: Avalúo de predio en Tacuba.

Benito Juárez – 16:00 horas

Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión

Lugar: Alcaldía Benito Juárez.

Alcaldía Benito Juárez. Demanda: Reubicación de comerciantes y actualización de permisos.

Reubicación de comerciantes y actualización de permisos. Se prevé afectación vial.

Iztacalco – 17:00 horas

Frente del Consejo Indígena de la CDMX

Lugar: Secretaría de Vivienda.

Secretaría de Vivienda. Demanda: Compra de predio en Iztapalapa.

Rodadas y concentraciones recreativas

Rodadas motociclistas

Gustavo A. Madero – 20:30 horas

Salida desde Centro Comercial “Puerta Aragón”.

Aforo: 120 personas.

Salida desde Centro Comercial “Puerta Aragón”. Aforo: 120 personas. Venustiano Carranza – 21:00 horas

Salida desde Parque de los Periodistas Ilustres rumbo a Coyoacán.

Aforo: 80 personas.

Rodada ciclista

Cuauhtémoc – 20:40 horas

Salida desde Parque Revolución.

Aforo: 20 personas.

Rodada de autos

Venustiano Carranza – 20:00 horas

Salida desde Merced Balbuena.

Aforo: 20 personas.

Rodada en patines

Cuauhtémoc – 20:00 horas

Salida desde Alameda Central rumbo a Naucalpan.

Aforo: 25 personas.

