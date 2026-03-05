CDMX prepara la clase de futbol más grande del mundo

GENERANDO AUDIO...

En el Zócalo de CDMX realizarán una clase de futbol. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Ciudad de México (CDMX) se prepara para realizar la clase de futbol más grande del mundo, un evento que buscará romper un Récord Guinness como parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuándo y dónde será la clase de fut en CDMX?

Durante la instalación del gabinete de coordinación entre alcaldías y el Gobierno capitalino, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el próximo 15 de marzo el Zócalo de la Ciudad de México se convertirá en una enorme cancha donde miles de personas participarán de manera simultánea en una clase masiva de futbol.

La mandataria explicó que a la actividad están convocados participantes de todas las alcaldías de la capital, con el objetivo de reunir a la mayor cantidad de personas practicando futbol al mismo tiempo y así obtener el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo.

“También vamos a tener muy pronto, la próxima semana, el 15 de marzo, la clase de futbol más grande del mundo. Y el Zócalo se convertirá en una gran cancha de futbol y allí están convocados todos los participantes de todas las alcaldías, para ganar el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo”, afirmó.

La iniciativa forma parte de una serie de eventos deportivos y culturales que se organizarán antes de la justa mundialista, entre ellos una ola humana masiva, festivales futboleros en distintos puntos de la ciudad y actividades comunitarias relacionadas con el deporte.

El objetivo, explicó Brugada, es que la población participe directamente en la celebración del futbol y que el Mundial se viva “desde las calles y con la ciudadanía”.

Obras en CDMX por Mundial

En el contexto de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno capitalino también informó que se desarrollan diversas obras y acciones de infraestructura en la ciudad, además de mejoras en transporte, seguridad, turismo y espacios públicos.

Entre ellas destacan la rehabilitación de canchas deportivas, la renovación de rutas turísticas del Centro Histórico y trabajos en movilidad y servicios urbanos para recibir a visitantes durante el torneo internacional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.