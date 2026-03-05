Convocatorias de colectivos feministas a la marcha del 8M en CDMX rumbo al Zócalo

GENERANDO AUDIO...

Colectivas y contingentes participarán en marcha del 8M. Fotos: Cuartoscuro

La marcha por el 8M en la Ciudad de México (CDMX) se realizará este domingo con la participación de colectivas feministas, organizaciones sociales y familiares de víctimas que se movilizarán por calles del centro de la capital para expresar diversas demandas en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Entre las principales consignas previstas para la movilización de este 2026 destacan el alto a los feminicidios, la exigencia de aborto legal y la propuesta de reducción de la jornada laboral, temas que distintos grupos han colocado en la agenda de la jornada de protesta.

Punto de reunión de la marcha del 8M en CDMX

De acuerdo con las convocatorias difundidas por colectivas feministas, la concentración principal de la marcha 8M en CDMX se realizará en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma.

Las asistentes comenzarán a reunirse desde las 11:30 horas, mientras que los primeros contingentes tienen previsto iniciar la movilización alrededor del mediodía.

Ruta de la Marcha del 8M

La ruta de la manifestación contempla avanzar por Paseo de la Reforma, continuar por Avenida Juárez y posteriormente tomar la calle 5 de Mayo, hasta llegar a la plancha del Zócalo de la CDMX, donde se prevé la concentración final.

Contingentes que participarán en la movilización

En la marcha del 8 de marzo en CDMX participarán diversos contingentes integrados por colectivas, organizaciones y grupos sociales que se suman cada año a la movilización.

Entre ellos se encuentran:

Familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes de violencia

Organizaciones convocantes del 8M

Mujeres con infancias

Mujeres indígenas

Colectivos trans

Personas con discapacidad

Universitarias

Organizaciones populares

Organizaciones sindicales

Organizaciones de la sociedad civil

Organizaciones políticas

Además del punto principal de concentración en Paseo de la Reforma, algunas colectivas han anunciado puntos de reunión alternos en otros espacios de la capital como en el Monumento a la Revolución.

Colectiva Hilos invita a “Sangre de mi Sangre” y convoca a tejer en memoria de mujeres desaparecidas

La Colectiva Hilos ha invitado a “Sangre de mi Sangre” una convocatoria para conmemorar el Día Internacional de la Mujer mediante una actividad distinta a la marcha tradicional: tejer de forma colectiva como acto simbólico de memoria y protesta.

La agrupación invitó a las personas interesadas a reunirse a las 10:00 horas en tres puntos de la CDMX:

Kiosko de Coyoacán

Glorieta de las y los Desaparecidos , en Paseo de la Reforma

, en Paseo de la Reforma Glorieta de las Mujeres que Luchan, también en Paseo de la Reforma

De acuerdo con la convocatoria, no es necesario saber tejer ni llevar materiales específicos, ya que la actividad busca que cualquier persona pueda participar.

Durante la jornada se realizará un tejido colectivo de gran tamaño con el objetivo de recordar y visibilizar a las mujeres desaparecidas, además de generar un espacio de acompañamiento y reflexión en torno a la violencia que enfrentan las mujeres.

