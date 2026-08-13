Nuevo fraude en WhatsApp: te engañan para obtener un código de 6 dígitos, alerta la SSC-CDMX

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Alertan por robo de WhatsApp para cometer fraudes. Foto: Pexels

Un nuevo esquema de fraude en WhatsApp busca engañar a usuarios para que entreguen el código de verificación de seis dígitos enviado por la aplicación, alertó la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX).

Con este dato, los ciberdelincuentes pueden tomar el control de una cuenta y utilizarla para pedir dinero a familiares y amigos, enviar enlaces maliciosos o intentar engañar a más personas.

La corporación explicó que el método utiliza ingeniería social, es decir, técnicas de manipulación mediante las cuales los delincuentes generan confianza, preocupación o sensación de urgencia para conseguir información que debe mantenerse privada.

¿Cómo funciona el fraude en WhatsApp?

El “modus operandi” comienza cuando el ciberdelincuente intenta registrar el número telefónico de la víctima en otro dispositivo. Como parte de ese proceso, WhatsApp envía al número legítimo un código de verificación de seis dígitos.

A partir de ese momento, el delincuente contacta a la persona y utiliza diferentes pretextos para convencerla de que comparta el código.

Entre las estrategias identificadas por la Policía Cibernética se encuentran supuestos premios, entregas de paquetería, apoyos gubernamentales, ofertas de trabajo y sorteos. También pueden hacerse pasar por familiares, amigos, empresas o instituciones para generar confianza.

Una vez que obtiene el código, el delincuente puede tomar el control de la cuenta de WhatsApp y utilizar la identidad digital de la víctima para contactar a sus conocidos.

El objetivo puede ser cometer distintos fraudes solicitar transferencias de dinero, enviar enlaces maliciosos o continuar con el engaño para obtener información de otras personas.

La víctima puede perder temporalmente el acceso a su cuenta y enfrentar además afectaciones económicas, exposición de información privada y suplantación de identidad.

Medidas preventivas que recomienda la Policía Cibernética

Para reducir el riesgo de ser víctima de este fraude en WhatsApp, la SSC-CDMX recomienda:

No compartir el código de verificación de seis dígitos que WhatsApp envía por SMS o llamada

que WhatsApp envía por SMS o llamada Activar la verificación en dos pasos y establecer un PIN seguro

y establecer un PIN seguro Desconfiar de mensajes o llamadas que prometan premios, apoyos, paquetes u ofertas

Confirmar por otro medio la identidad de familiares, amigos o conocidos que soliciten dinero o información personal

Evitar publicar datos personales que puedan ser utilizados para generar confianza o suplantar la identidad

Mantener WhatsApp y el sistema operativo del dispositivo actualizados

del dispositivo actualizados Revisar periódicamente la opción “Dispositivos vinculados” y cerrar las sesiones que no se reconozcan

y cerrar las sesiones que no se reconozcan No abrir enlaces sospechosos ni descargar archivos enviados por contactos desconocidos

Avisar inmediatamente a los contactos si se pierde el acceso a la cuenta, para evitar que sean engañados

Reportar los intentos de fraude y conservar capturas de pantalla, números telefónicos, enlaces y demás evidencia que pueda ayudar en una investigación

La Policía Cibernética recomienda mantener una actitud de precaución ante solicitudes inesperadas, especialmente cuando buscan generar presión para que el usuario entregue información confidencial.

Un punto clave es que el código de seis dígitos es personal e intransferible. Si una persona recibe un código que no solicitó, debe evitar compartirlo, incluso si posteriormente recibe una llamada o mensaje de alguien que asegure representar a WhatsApp, una empresa, una institución o algún conocido.

¿A dónde llamar si roban tu cuenta de WhatsApp?

En caso de pérdida de acceso a WhatsApp o ante un intento de robo de cuenta, la ciudadanía puede solicitar orientación a la Policía Cibernética de la CDMX.

La SSC-CDMX puso a disposición el número 55 5242 5100, extensión 5086, para recibir atención relacionada con este tipo de incidentes.

También se puede escribir al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

La recomendación es comunicarse lo antes posible si se detecta un intento de apropiación de la cuenta y avisar a familiares, amigos y demás contactos para evitar que los delincuentes utilicen el perfil comprometido para solicitar dinero o enviar mensajes fraudulentos.

El fraude en WhatsApp depende en buena medida del engaño a los usuarios, por lo que evitar compartir códigos de autenticación y verificar solicitudes inesperadas son medidas fundamentales para impedir que terceros tomen el control de una cuenta.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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