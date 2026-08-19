Activan Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de CDMX por lluvias y granizo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de Ciudad de México debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este miércoles 19 de agosto; de acuerdo con la dependencia, el periodo de alerta está previsto de las 16:40 a las 22:00 horas.
¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla?
La alerta aplica para las 16 demarcaciones de la Ciudad de México:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
La SGIRPC señaló que las condiciones previstas podrían generar lluvias fuertes y caída de granizo en distintas zonas de la capital.
Tormentas fuertes se presentan en CDMX y Edomex
La tarde de este miércoles ya se registran tormentas fuertes en distintas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México. Destacan Gustavo A. Madero, Nicolás Romero, Nextlalpan, Calimaya, Coyoacán y Toluca, donde no se descarta la presencia de granizo.
En la GAM, así luce el exterior de la estación Metro Potrero, ante la intensidad de la lluvia. Se recomienda a la población tomar precauciones al transitar por zonas afectadas.
¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias en CDMX?
De acuerdo con la Alerta Amarilla, las lluvias fuertes pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.
También existe posibilidad de caída de ramas, árboles y lonas, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones durante el periodo de lluvia.
Entre los principales peligros asociados se encuentran:
- Lluvias fuertes
- Encharcamientos
- Corrientes de agua en calles y avenidas
- Caída de granizo
- Caída de ramas, árboles y lonas
¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió algunas recomendaciones para la población durante el periodo de alerta.
Entre ellas se encuentra retirar la basura de las coladeras ubicadas en el interior y exterior de los hogares, con el objetivo de facilitar el desalojo del agua. También recomendó cerrar puertas y ventanas y no cruzar calles o avenidas cuando presenten corrientes de agua.
La SGIRPC indicó que la Alerta Amarilla permanecerá vigente este 19 de agosto de 2026 de las 16:40 a las 22:00 horas, por las condiciones previstas de lluvia y posible caída de granizo en Ciudad de México.
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