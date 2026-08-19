Activan Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de CDMX por lluvias y granizo

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Alerta Amarilla por lluvias a las 16 alcaldías de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de Ciudad de México debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este miércoles 19 de agosto; de acuerdo con la dependencia, el periodo de alerta está previsto de las 16:40 a las 22:00 horas.

Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 19/08/2026 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/YqsrGKlOuG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 19, 2026

¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla?

La alerta aplica para las 16 demarcaciones de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

La SGIRPC señaló que las condiciones previstas podrían generar lluvias fuertes y caída de granizo en distintas zonas de la capital.

Tormentas fuertes se presentan en CDMX y Edomex

La tarde de este miércoles ya se registran tormentas fuertes en distintas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México. Destacan Gustavo A. Madero, Nicolás Romero, Nextlalpan, Calimaya, Coyoacán y Toluca, donde no se descarta la presencia de granizo.

En la GAM, así luce el exterior de la estación Metro Potrero, ante la intensidad de la lluvia. Se recomienda a la población tomar precauciones al transitar por zonas afectadas.

#Reportando ⛈️ | Tarde de tormentas fuertes en la #CDMX y #EdoMéx. ⚠️



🔴Destacan GAM, N. Romero, Nextlalpan, Calimaya, Coyoacán y Toluca, donde no se descarta posible granizo.



👇🏻 Así luce el exterior del Metro Potrero en la GAM, #CDMX.



📹: Tlapalería Escalona. pic.twitter.com/qCvQRuURjQ — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 19, 2026

¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias en CDMX?

De acuerdo con la Alerta Amarilla, las lluvias fuertes pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.

También existe posibilidad de caída de ramas, árboles y lonas, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones durante el periodo de lluvia.

Entre los principales peligros asociados se encuentran:

Lluvias fuertes

Encharcamientos

Corrientes de agua en calles y avenidas

Caída de granizo

Caída de ramas, árboles y lonas

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió algunas recomendaciones para la población durante el periodo de alerta.

Entre ellas se encuentra retirar la basura de las coladeras ubicadas en el interior y exterior de los hogares, con el objetivo de facilitar el desalojo del agua. También recomendó cerrar puertas y ventanas y no cruzar calles o avenidas cuando presenten corrientes de agua.

La SGIRPC indicó que la Alerta Amarilla permanecerá vigente este 19 de agosto de 2026 de las 16:40 a las 22:00 horas, por las condiciones previstas de lluvia y posible caída de granizo en Ciudad de México.

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