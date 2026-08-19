Examen de control y protestas; estas son las actividades en CDMX para este 19 de agosto
Este miércoles 19 de agosto ocurrirán 32 protestas y actividades en la Ciudad de México (CDMX), principalmente la aplicación del examen de control y una manifestación de sindicalizados de la UNAM.
Habrá nueve concentraciones; cinco citas agendadas; cinco rodadas motociclistas y ciclistas, así como 13 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las principales protestas y actividades de la CDMX para este 19 de agosto destacan una concentración de sindicalizados de la UNAM, así como la aplicación del examen de control para licenciatura.
Protestas y actividades en CDMX este 19 de agosto
Aplicación del Examen Control del Concurso de Selección de Ingreso a la UNAM, Nivel Licenciatura 2026
- Hora: 07:00 horas.
- Lugar: Palacio de los Deportes.
- Fecha: 17, 18 y 19 de agosto de 2026.
- Aforo: 53 mil 568 personas.
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
- Motivo: Exigen 20% de aumento salarial, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y dignificación del trabajo universitario.
- Aforo: 2 mil 500 personas.
- Observaciones: No se descarta el bloqueo de vialidades sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría.
Revista “Mi Valedor”
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco, avenida Ricardo Flores Magón No. 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Foro “Sin techo con derechos 2026”, para visibilizar las realidades de las personas en situación de calle y analizar desafíos relacionados con exclusión social, derechos humanos y políticas públicas.
- Aforo: 80 personas.
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y avenida Gran Canal y Circuito Interior.
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45 personas.
Comunidad Estudiantil de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN, avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2580, colonia La Laguna Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Motivo: Asamblea informativa para definir el plan de acción ante la presunta falta de soluciones concretas al pliego petitorio de la comunidad estudiantil.
- Aforo: 80 personas.
- Observaciones: No se descarta que realicen brigadeo informativo en las inmediaciones.
Secretaría de Diversidad Sexual de la Ciudad de México
- Hora: 12:30 horas.
- Lugar: Parque Glaciar, avenida Toluca y San Pablo, colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón.
- Motivo: En el marco de la “Jornada de la diversidad sexual en Álvaro Obregón”, realizarán un taller de formación política sobre soberanía nacional.
- Aforo: 50 personas.
Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica
- Hora: 14:30 horas.
- Lugar: Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, avenida Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Segundo conversatorio temático “Repercusión de los energéticos en la economía nacional”, sobre el impacto del petróleo, gas y electricidad en los costos de producción, inflación, finanzas públicas y competitividad.
- Aforo: 100 personas.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.
- Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30 personas.
Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México
- Hora: 18:00 horas.
- Lugar: Clave Sur y 2ª Cerrada de Clave Sur, colonia Pueblo de San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan.
- Motivo: “Asamblea de paz” para escuchar inquietudes ciudadanas, prevenir el delito y coordinar acciones de seguridad y procuración de justicia con la comunidad.
- Aforo: 120 personas.
- Observaciones: No se descarta afectación de vialidades.
Liga Cultural Antifascista
- Hora: 19:00 horas.
- Lugar: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles No. 36, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Acto político-cultural “Un minuto contra el genocidio”, en protesta por el recrudecimiento de los ataques en Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino.
- Aforo: 150 personas.
Citas agendadas para hoy
Vecinos y Comerciantes de la Colonia Ex Hacienda de San Juan de Dios
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Sede de la alcaldía Tlalpan, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro de Tlalpan.
- Motivo: Denuncian que personal de vía pública los retiró con violencia de los puntos donde realizaban la venta de sus productos.
- Aforo: 10 personas.
Grupo Cedros, A.C. y Comité de Defensa Popular del Valle de México
- Hora: 13:00 horas.
- Lugar: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Solicitan la condonación, individualización y reclasificación en trámites del agua.
- Aforo: 20 personas.
Comerciantes Discapacitados de la Alameda Central
- Hora: 13:00 horas.
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Solicitan que se les permita la venta de sus productos en las inmediaciones de la Alameda Central.
- Aforo: 10 personas.
Frente de Lucha Indígena de Artesanos y Comerciantes Mazahuas de la Ciudad de México
- Hora: 16:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.
- Motivo: Solicitan la construcción de vivienda en el predio de la calle Juan Aldama No. 87, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.
- Aforo: 25 personas.
Núcleo de Solicitantes de Vivienda “Movimiento Sin Techo”
- Hora: 18:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda.
- Aforo: 20 personas.
Rodadas motociclistas y ciclistas
Oriente Life Style
- Hora: 21:00 horas.
- Lugar: Motel Picasso Periférico, avenida San Lorenzo No. 5708, colonia Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa; y 21:30 horas en la gasolinera G500 de avenida Insurgentes Sur No. 4267, colonia Tlalcoligia, alcaldía Tlalpan.
- Destino: Por definir.
- Motivo: Rodada de convivencia.
- Aforo: 100 personas.
- Observaciones: No se descarta afectación de vialidades durante el trayecto.
People for Bikes – Roma
- Hora: 06:50 horas.
- Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.
- Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Aforo: 20 personas.
Ciclistas Pachecos CDMX, La Zarza, Hija de Ganya420 y Recios Bike
- Hora: 08:00 horas.
- Lugar: Torre del Caballito, colonia Tabacalera.
- Destino: Desierto de los Leones, colonia La Venta, alcaldía Cuajimalpa.
- Aforo: 50 personas.
Comunidad Musas y Caracoles Bike
- Hora: 19:00 horas.
- Lugar: Glorieta de los Coyotes, avenida Universidad y avenida Miguel Ángel de Quevedo, colonia Oxtopulco, alcaldía Coyoacán.
- Destino: Comunidad Musas, Forestal No. 16, colonia Villa Coapa, alcaldía Tlalpan.
- Aforo: 25 personas.
Team Taquitos y Husky Bikers
- Hora: 20:45 horas.
- Lugar: Torre del Caballito, colonia Tabacalera.
- Destino: Sin definir.
- Aforo: 25 personas.
Actividades culturales para hoy
Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México”
- Hora: 05:00 horas.
- Lugar: Zócalo capitalino.
- Fecha: Del 1 de junio al 30 de agosto de 2026.
- Aforo: 100 personas.
Vacaciones de Verano 2026
- Hora: 06:00 horas.
- Lugar: Las 16 alcaldías.
- Fecha: Del 16 de julio al 30 de agosto de 2026.
LXXXVIII Feria Regional 2026
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Atrio Parroquial y Plaza Cívica de Malacaxtepec Momoxco, alcaldía Milpa Alta.
- Aforo: 3 mil personas.
Curso LII Anual de Actualización en Anestesiología y Medicina Perioperatoria
- Hora: 08:00 horas.
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.
- Fecha: Del 18 al 22 de agosto de 2026.
- Aforo: mil 200 personas.
México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Madre.
- Fecha: Del 30 de marzo al 31 de agosto de 2026.
- Aforo: 5 mil personas.
XII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Zócalo capitalino.
- Fecha: Del 7 al 23 de agosto de 2026.
IBTM Américas
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Centro Banamex.
- Fecha: 19 y 20 de agosto de 2026.
- Aforo: 3 mil 300 personas.
Expo Med Hospitalar
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Centro Banamex.
- Fecha: Del 18 al 20 de agosto de 2026.
- Aforo: mil 400 personas.
Día de Ucrania en México “35 Aniversario de la Independencia de Ucrania”
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo.
- Aforo: mil personas.
Expo Pan
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.
- Fecha: Del 19 al 22 de agosto de 2026.
- Aforo: 6 mil personas.
Actividad deportiva
Diablos Rojos del México vs. Pericos de Puebla “Semifinal Playoffs LMB 2026”
- Hora: 19:00 horas.
- Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú.
- Fecha: 19 y 20 de agosto de 2026.
- Aforo: 15 mil personas.
Evento religioso
Convención General por el Centenario de la Iglesia Cristiana Interdenominacional “Convocación General de la ICIAR”
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Arena Ciudad de México.
- Fecha: 18 y 19 de agosto de 2026.
- Aforo: 6 mil 500 personas.
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