Examen de control y protestas; estas son las actividades en CDMX para este 19 de agosto

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Anticipa tus traslados. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 19 de agosto ocurrirán 32 protestas y actividades en la Ciudad de México (CDMX), principalmente la aplicación del examen de control y una manifestación de sindicalizados de la UNAM.

Habrá nueve concentraciones; cinco citas agendadas; cinco rodadas motociclistas y ciclistas, así como 13 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades de la CDMX para este 19 de agosto destacan una concentración de sindicalizados de la UNAM, así como la aplicación del examen de control para licenciatura.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 19 de agosto en la #CiudadDeMéxico.

🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/8h3KhlOWrD — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 19, 2026

Protestas y actividades en CDMX este 19 de agosto

Aplicación del Examen Control del Concurso de Selección de Ingreso a la UNAM, Nivel Licenciatura 2026

Hora: 07:00 horas.

07:00 horas. Lugar: Palacio de los Deportes.

Palacio de los Deportes. Fecha: 17, 18 y 19 de agosto de 2026.

17, 18 y 19 de agosto de 2026. Aforo: 53 mil 568 personas.

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. Motivo: Exigen 20% de aumento salarial, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y dignificación del trabajo universitario.

Exigen 20% de aumento salarial, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y dignificación del trabajo universitario. Aforo: 2 mil 500 personas.

2 mil 500 personas. Observaciones: No se descarta el bloqueo de vialidades sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría.

Revista “Mi Valedor”

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco, avenida Ricardo Flores Magón No. 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Centro Cultural Universitario Tlatelolco, avenida Ricardo Flores Magón No. 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Foro “Sin techo con derechos 2026”, para visibilizar las realidades de las personas en situación de calle y analizar desafíos relacionados con exclusión social, derechos humanos y políticas públicas.

Foro “Sin techo con derechos 2026”, para visibilizar las realidades de las personas en situación de calle y analizar desafíos relacionados con exclusión social, derechos humanos y políticas públicas. Aforo: 80 personas.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y avenida Gran Canal y Circuito Interior.

Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y avenida Gran Canal y Circuito Interior. Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica. Aforo: 45 personas.

Comunidad Estudiantil de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN, avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2580, colonia La Laguna Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero.

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN, avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2580, colonia La Laguna Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero. Motivo: Asamblea informativa para definir el plan de acción ante la presunta falta de soluciones concretas al pliego petitorio de la comunidad estudiantil.

Asamblea informativa para definir el plan de acción ante la presunta falta de soluciones concretas al pliego petitorio de la comunidad estudiantil. Aforo: 80 personas.

80 personas. Observaciones: No se descarta que realicen brigadeo informativo en las inmediaciones.

Secretaría de Diversidad Sexual de la Ciudad de México

Hora: 12:30 horas.

12:30 horas. Lugar: Parque Glaciar, avenida Toluca y San Pablo, colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón.

Parque Glaciar, avenida Toluca y San Pablo, colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón. Motivo: En el marco de la “Jornada de la diversidad sexual en Álvaro Obregón”, realizarán un taller de formación política sobre soberanía nacional.

En el marco de la “Jornada de la diversidad sexual en Álvaro Obregón”, realizarán un taller de formación política sobre soberanía nacional. Aforo: 50 personas.

Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica

Hora: 14:30 horas.

14:30 horas. Lugar: Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, avenida Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, avenida Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Segundo conversatorio temático “Repercusión de los energéticos en la economía nacional”, sobre el impacto del petróleo, gas y electricidad en los costos de producción, inflación, finanzas públicas y competitividad.

Segundo conversatorio temático “Repercusión de los energéticos en la economía nacional”, sobre el impacto del petróleo, gas y electricidad en los costos de producción, inflación, finanzas públicas y competitividad. Aforo: 100 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez. Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.

Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México

Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Lugar: Clave Sur y 2ª Cerrada de Clave Sur, colonia Pueblo de San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan.

Clave Sur y 2ª Cerrada de Clave Sur, colonia Pueblo de San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan. Motivo: “Asamblea de paz” para escuchar inquietudes ciudadanas, prevenir el delito y coordinar acciones de seguridad y procuración de justicia con la comunidad.

“Asamblea de paz” para escuchar inquietudes ciudadanas, prevenir el delito y coordinar acciones de seguridad y procuración de justicia con la comunidad. Aforo: 120 personas.

120 personas. Observaciones: No se descarta afectación de vialidades.

Liga Cultural Antifascista

Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Lugar: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles No. 36, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles No. 36, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Acto político-cultural “Un minuto contra el genocidio”, en protesta por el recrudecimiento de los ataques en Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino.

Acto político-cultural “Un minuto contra el genocidio”, en protesta por el recrudecimiento de los ataques en Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino. Aforo: 150 personas.

Citas agendadas para hoy

Vecinos y Comerciantes de la Colonia Ex Hacienda de San Juan de Dios

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Sede de la alcaldía Tlalpan, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro de Tlalpan.

Sede de la alcaldía Tlalpan, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro de Tlalpan. Motivo: Denuncian que personal de vía pública los retiró con violencia de los puntos donde realizaban la venta de sus productos.

Denuncian que personal de vía pública los retiró con violencia de los puntos donde realizaban la venta de sus productos. Aforo: 10 personas.

Grupo Cedros, A.C. y Comité de Defensa Popular del Valle de México

Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Solicitan la condonación, individualización y reclasificación en trámites del agua.

Solicitan la condonación, individualización y reclasificación en trámites del agua. Aforo: 20 personas.

Comerciantes Discapacitados de la Alameda Central

Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Solicitan que se les permita la venta de sus productos en las inmediaciones de la Alameda Central.

Solicitan que se les permita la venta de sus productos en las inmediaciones de la Alameda Central. Aforo: 10 personas.

Frente de Lucha Indígena de Artesanos y Comerciantes Mazahuas de la Ciudad de México

Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. Motivo: Solicitan la construcción de vivienda en el predio de la calle Juan Aldama No. 87, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

Solicitan la construcción de vivienda en el predio de la calle Juan Aldama No. 87, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc. Aforo: 25 personas.

Núcleo de Solicitantes de Vivienda “Movimiento Sin Techo”

Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda.

Solicitan ser incorporados a programas de vivienda. Aforo: 20 personas.

Rodadas motociclistas y ciclistas

Oriente Life Style

Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Lugar: Motel Picasso Periférico, avenida San Lorenzo No. 5708, colonia Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa; y 21:30 horas en la gasolinera G500 de avenida Insurgentes Sur No. 4267, colonia Tlalcoligia, alcaldía Tlalpan.

Motel Picasso Periférico, avenida San Lorenzo No. 5708, colonia Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa; y 21:30 horas en la gasolinera G500 de avenida Insurgentes Sur No. 4267, colonia Tlalcoligia, alcaldía Tlalpan. Destino: Por definir.

Por definir. Motivo: Rodada de convivencia.

Rodada de convivencia. Aforo: 100 personas.

100 personas. Observaciones: No se descarta afectación de vialidades durante el trayecto.

People for Bikes – Roma

Hora: 06:50 horas.

06:50 horas. Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.

People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte. Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, alcaldía Miguel Hidalgo.

Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, alcaldía Miguel Hidalgo. Aforo: 20 personas.

Ciclistas Pachecos CDMX, La Zarza, Hija de Ganya420 y Recios Bike

Hora: 08:00 horas.

08:00 horas. Lugar: Torre del Caballito, colonia Tabacalera.

Torre del Caballito, colonia Tabacalera. Destino: Desierto de los Leones, colonia La Venta, alcaldía Cuajimalpa.

Desierto de los Leones, colonia La Venta, alcaldía Cuajimalpa. Aforo: 50 personas.

Comunidad Musas y Caracoles Bike

Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Lugar: Glorieta de los Coyotes, avenida Universidad y avenida Miguel Ángel de Quevedo, colonia Oxtopulco, alcaldía Coyoacán.

Glorieta de los Coyotes, avenida Universidad y avenida Miguel Ángel de Quevedo, colonia Oxtopulco, alcaldía Coyoacán. Destino: Comunidad Musas, Forestal No. 16, colonia Villa Coapa, alcaldía Tlalpan.

Comunidad Musas, Forestal No. 16, colonia Villa Coapa, alcaldía Tlalpan. Aforo: 25 personas.

Team Taquitos y Husky Bikers

Hora: 20:45 horas.

20:45 horas. Lugar: Torre del Caballito, colonia Tabacalera.

Torre del Caballito, colonia Tabacalera. Destino: Sin definir.

Sin definir. Aforo: 25 personas.

Actividades culturales para hoy

Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México”

Hora: 05:00 horas.

05:00 horas. Lugar: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Fecha: Del 1 de junio al 30 de agosto de 2026.

Del 1 de junio al 30 de agosto de 2026. Aforo: 100 personas.

Vacaciones de Verano 2026

Hora: 06:00 horas.

06:00 horas. Lugar: Las 16 alcaldías.

Las 16 alcaldías. Fecha: Del 16 de julio al 30 de agosto de 2026.

LXXXVIII Feria Regional 2026

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Atrio Parroquial y Plaza Cívica de Malacaxtepec Momoxco, alcaldía Milpa Alta.

Atrio Parroquial y Plaza Cívica de Malacaxtepec Momoxco, alcaldía Milpa Alta. Aforo: 3 mil personas.

Curso LII Anual de Actualización en Anestesiología y Medicina Perioperatoria

Hora: 08:00 horas.

08:00 horas. Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC. Fecha: Del 18 al 22 de agosto de 2026.

Del 18 al 22 de agosto de 2026. Aforo: mil 200 personas.

México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre.

Monumento a la Madre. Fecha: Del 30 de marzo al 31 de agosto de 2026.

Del 30 de marzo al 31 de agosto de 2026. Aforo: 5 mil personas.

XII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Fecha: Del 7 al 23 de agosto de 2026.

IBTM Américas

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Centro Banamex.

Centro Banamex. Fecha: 19 y 20 de agosto de 2026.

19 y 20 de agosto de 2026. Aforo: 3 mil 300 personas.

Expo Med Hospitalar

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Centro Banamex.

Centro Banamex. Fecha: Del 18 al 20 de agosto de 2026.

Del 18 al 20 de agosto de 2026. Aforo: mil 400 personas.

Día de Ucrania en México “35 Aniversario de la Independencia de Ucrania”

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo. Aforo: mil personas.

Expo Pan

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC. Fecha: Del 19 al 22 de agosto de 2026.

Del 19 al 22 de agosto de 2026. Aforo: 6 mil personas.

Actividad deportiva

Diablos Rojos del México vs. Pericos de Puebla “Semifinal Playoffs LMB 2026”

Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú.

Estadio Alfredo Harp Helú. Fecha: 19 y 20 de agosto de 2026.

19 y 20 de agosto de 2026. Aforo: 15 mil personas.

Evento religioso

Convención General por el Centenario de la Iglesia Cristiana Interdenominacional “Convocación General de la ICIAR”

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Arena Ciudad de México.

Arena Ciudad de México. Fecha: 18 y 19 de agosto de 2026.

18 y 19 de agosto de 2026. Aforo: 6 mil 500 personas.

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en CDMX por las protestas de este 19 de agosto.

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