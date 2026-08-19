Examen de control y protestas; estas son las actividades en CDMX para este 19 de agosto

| 07:28 | Bryan Rivera González | UnoTV
Examen de control y protestas; estas son las actividades en CDMX para este 19 de agosto
Anticipa tus traslados. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 19 de agosto ocurrirán 32 protestas y actividades en la Ciudad de México (CDMX), principalmente la aplicación del examen de control y una manifestación de sindicalizados de la UNAM.

Habrá nueve concentraciones; cinco citas agendadas; cinco rodadas motociclistas y ciclistas, así como 13 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades de la CDMX para este 19 de agosto destacan una concentración de sindicalizados de la UNAM, así como la aplicación del examen de control para licenciatura.

Protestas y actividades en CDMX este 19 de agosto

Aplicación del Examen Control del Concurso de Selección de Ingreso a la UNAM, Nivel Licenciatura 2026

  • Hora: 07:00 horas.
  • Lugar: Palacio de los Deportes.
  • Fecha: 17, 18 y 19 de agosto de 2026.
  • Aforo: 53 mil 568 personas.

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México

  • Hora: 10:00 horas.
  • Lugar: Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
  • Motivo: Exigen 20% de aumento salarial, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y dignificación del trabajo universitario.
  • Aforo: 2 mil 500 personas.
  • Observaciones: No se descarta el bloqueo de vialidades sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría.

Revista “Mi Valedor”

  • Hora: 11:00 horas.
  • Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco, avenida Ricardo Flores Magón No. 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Motivo: Foro “Sin techo con derechos 2026”, para visibilizar las realidades de las personas en situación de calle y analizar desafíos relacionados con exclusión social, derechos humanos y políticas públicas.
  • Aforo: 80 personas.

Plataforma 4:20

  • Hora: 12:00 horas.
  • Lugar: Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y avenida Gran Canal y Circuito Interior.
  • Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
  • Aforo: 45 personas.

Comunidad Estudiantil de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional

  • Hora: 12:00 horas.
  • Lugar: Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN, avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2580, colonia La Laguna Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero.
  • Motivo: Asamblea informativa para definir el plan de acción ante la presunta falta de soluciones concretas al pliego petitorio de la comunidad estudiantil.
  • Aforo: 80 personas.
  • Observaciones: No se descarta que realicen brigadeo informativo en las inmediaciones.

Secretaría de Diversidad Sexual de la Ciudad de México

  • Hora: 12:30 horas.
  • Lugar: Parque Glaciar, avenida Toluca y San Pablo, colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón.
  • Motivo: En el marco de la “Jornada de la diversidad sexual en Álvaro Obregón”, realizarán un taller de formación política sobre soberanía nacional.
  • Aforo: 50 personas.

Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica

  • Hora: 14:30 horas.
  • Lugar: Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, avenida Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Motivo: Segundo conversatorio temático “Repercusión de los energéticos en la economía nacional”, sobre el impacto del petróleo, gas y electricidad en los costos de producción, inflación, finanzas públicas y competitividad.
  • Aforo: 100 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

  • Hora: Durante el día.
  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.
  • Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
  • Aforo: 30 personas.

Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México

  • Hora: 18:00 horas.
  • Lugar: Clave Sur y 2ª Cerrada de Clave Sur, colonia Pueblo de San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan.
  • Motivo: “Asamblea de paz” para escuchar inquietudes ciudadanas, prevenir el delito y coordinar acciones de seguridad y procuración de justicia con la comunidad.
  • Aforo: 120 personas.
  • Observaciones: No se descarta afectación de vialidades.

Liga Cultural Antifascista

  • Hora: 19:00 horas.
  • Lugar: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles No. 36, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Motivo: Acto político-cultural “Un minuto contra el genocidio”, en protesta por el recrudecimiento de los ataques en Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino.
  • Aforo: 150 personas.

Citas agendadas para hoy

Vecinos y Comerciantes de la Colonia Ex Hacienda de San Juan de Dios

  • Hora: 10:00 horas.
  • Lugar: Sede de la alcaldía Tlalpan, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro de Tlalpan.
  • Motivo: Denuncian que personal de vía pública los retiró con violencia de los puntos donde realizaban la venta de sus productos.
  • Aforo: 10 personas.

Grupo Cedros, A.C. y Comité de Defensa Popular del Valle de México

  • Hora: 13:00 horas.
  • Lugar: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Motivo: Solicitan la condonación, individualización y reclasificación en trámites del agua.
  • Aforo: 20 personas.

Comerciantes Discapacitados de la Alameda Central

  • Hora: 13:00 horas.
  • Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Motivo: Solicitan que se les permita la venta de sus productos en las inmediaciones de la Alameda Central.
  • Aforo: 10 personas.

Frente de Lucha Indígena de Artesanos y Comerciantes Mazahuas de la Ciudad de México

  • Hora: 16:00 horas.
  • Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.
  • Motivo: Solicitan la construcción de vivienda en el predio de la calle Juan Aldama No. 87, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Aforo: 25 personas.

Núcleo de Solicitantes de Vivienda “Movimiento Sin Techo”

  • Hora: 18:00 horas.
  • Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda.
  • Aforo: 20 personas.

Rodadas motociclistas y ciclistas

Oriente Life Style

  • Hora: 21:00 horas.
  • Lugar: Motel Picasso Periférico, avenida San Lorenzo No. 5708, colonia Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa; y 21:30 horas en la gasolinera G500 de avenida Insurgentes Sur No. 4267, colonia Tlalcoligia, alcaldía Tlalpan.
  • Destino: Por definir.
  • Motivo: Rodada de convivencia.
  • Aforo: 100 personas.
  • Observaciones: No se descarta afectación de vialidades durante el trayecto.

People for Bikes – Roma

  • Hora: 06:50 horas.
  • Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.
  • Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, alcaldía Miguel Hidalgo.
  • Aforo: 20 personas.

Ciclistas Pachecos CDMX, La Zarza, Hija de Ganya420 y Recios Bike

  • Hora: 08:00 horas.
  • Lugar: Torre del Caballito, colonia Tabacalera.
  • Destino: Desierto de los Leones, colonia La Venta, alcaldía Cuajimalpa.
  • Aforo: 50 personas.

Comunidad Musas y Caracoles Bike

  • Hora: 19:00 horas.
  • Lugar: Glorieta de los Coyotes, avenida Universidad y avenida Miguel Ángel de Quevedo, colonia Oxtopulco, alcaldía Coyoacán.
  • Destino: Comunidad Musas, Forestal No. 16, colonia Villa Coapa, alcaldía Tlalpan.
  • Aforo: 25 personas.

Team Taquitos y Husky Bikers

  • Hora: 20:45 horas.
  • Lugar: Torre del Caballito, colonia Tabacalera.
  • Destino: Sin definir.
  • Aforo: 25 personas.

Actividades culturales para hoy

Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México”

  • Hora: 05:00 horas.
  • Lugar: Zócalo capitalino.
  • Fecha: Del 1 de junio al 30 de agosto de 2026.
  • Aforo: 100 personas.

Vacaciones de Verano 2026

  • Hora: 06:00 horas.
  • Lugar: Las 16 alcaldías.
  • Fecha: Del 16 de julio al 30 de agosto de 2026.

LXXXVIII Feria Regional 2026

  • Hora: Durante el día.
  • Lugar: Atrio Parroquial y Plaza Cívica de Malacaxtepec Momoxco, alcaldía Milpa Alta.
  • Aforo: 3 mil personas.

Curso LII Anual de Actualización en Anestesiología y Medicina Perioperatoria

  • Hora: 08:00 horas.
  • Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.
  • Fecha: Del 18 al 22 de agosto de 2026.
  • Aforo: mil 200 personas.

México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”

  • Hora: 10:00 horas.
  • Lugar: Monumento a la Madre.
  • Fecha: Del 30 de marzo al 31 de agosto de 2026.
  • Aforo: 5 mil personas.

XII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México

  • Hora: 10:00 horas.
  • Lugar: Zócalo capitalino.
  • Fecha: Del 7 al 23 de agosto de 2026.

IBTM Américas

  • Hora: 10:00 horas.
  • Lugar: Centro Banamex.
  • Fecha: 19 y 20 de agosto de 2026.
  • Aforo: 3 mil 300 personas.

Expo Med Hospitalar

  • Hora: 11:00 horas.
  • Lugar: Centro Banamex.
  • Fecha: Del 18 al 20 de agosto de 2026.
  • Aforo: mil 400 personas.

Día de Ucrania en México “35 Aniversario de la Independencia de Ucrania”

  • Hora: 10:00 horas.
  • Lugar: Explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo.
  • Aforo: mil personas.

Expo Pan

  • Hora: 11:00 horas.
  • Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.
  • Fecha: Del 19 al 22 de agosto de 2026.
  • Aforo: 6 mil personas.

Actividad deportiva

Diablos Rojos del México vs. Pericos de Puebla “Semifinal Playoffs LMB 2026”

  • Hora: 19:00 horas.
  • Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú.
  • Fecha: 19 y 20 de agosto de 2026.
  • Aforo: 15 mil personas.

Evento religioso

Convención General por el Centenario de la Iglesia Cristiana Interdenominacional “Convocación General de la ICIAR”

  • Hora: 11:00 horas.
  • Lugar: Arena Ciudad de México.
  • Fecha: 18 y 19 de agosto de 2026.
  • Aforo: 6 mil 500 personas.

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