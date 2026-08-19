UNAM detecta hasta 22 intentos de trampa durante examen presencial de admisión

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UNAM detecta 22 intentos de trampa en examen de admisión. Foto: Cuartoscuro/Getty

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, informó que durante la segunda aplicación presencial del examen de admisión se detectaron hasta 22 intentos de trampa en Ciudad de México.

La nueva aplicación se realizó luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México detectara un aumento en el número de aciertos registrados durante el examen que se presentó en línea; Lomelí explicó que los casos de estudiantes suspendidos serán revisados antes de determinar una resolución definitiva.

“Se detectó alguna irregularidad que llevó a la suspensión, pero las personas involucradas tienen derecho a que su caso sea revisado.”

🚨 #UNAM | En Ciudad de México se detectaron 22 intentos de trampa durante el examen de control presencial.



El rector Leonardo Lomelí informó que hubo casos de aspirantes que intentaron grabar la prueba con lentes inteligentes y teléfonos celulares para obtener las preguntas. pic.twitter.com/hRkz8kAYln — Laura Toribio (@LauraToribio2) August 19, 2026

UNAM revisará los casos de estudiantes suspendidos

El rector de la UNAM señaló que los casos detectados durante la aplicación presencial deberán ser revisados por las autoridades correspondientes para determinar las causas de las suspensiones, en este proceso también participarán autoridades y funcionarios de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

“Junto con las autoridades y los funcionarios de la AEFCM, deberán revisar la causa de la suspensión, si existiera algún error atribuible a la universidad, entonces se restablecerán sus derechos.”

De acuerdo con Lomelí, si durante la revisión se determina que alguna suspensión fue consecuencia de un error atribuible a la Universidad, los derechos de los estudiantes serán restablecidos.

La UNAM busca resolver estos casos antes de publicar los resultados correspondientes al proceso de admisión.

“Por eso, todas las citas y audiencias deben desahogarse durante esta semana, para que exista la posibilidad de resolver el asunto antes de la publicación de los resultados.”

El rector prevé que las revisiones puedan concluir durante esta misma semana, con el objetivo de contar con resultados definitivos antes de su publicación.

Detectan alteración de documentos y uso de lentes con cámara

Durante la aplicación presencial del examen de admisión, la UNAM detectó casos de alteración de comprobantes, uso de teléfonos celulares y dispositivos para grabar la prueba, así como intentos de sustraer las preguntas.

Respecto al uso de dispositivos para grabar la prueba, se señaló:

“Desde que el examen era presencial, y desde que yo era secretario general, me tocó ver casos que ahora vuelven a presentarse: uso de lentes con cámara y utilización de dispositivos para grabar el examen”.

Sobre la alteración de documentos, Lomelí explicó:

“¿Qué quiere decir esto? Que modificaron su comprobante, ya fuera el nombre o algún otro dato. Alteraron el documento que originalmente se les entregó para descargar y con el que debían presentarse”.

🚨Entre uso de lentes meta, fotografiar examen e intento de suplantación, fueron los modus operandi detectados por UNAM en el examen de control.



Esto dijo el rector Leonardo Lomelí: pic.twitter.com/jgsKPaWw7n — Laura Toribio (@LauraToribio2) August 19, 2026

Pese a ser vigilado hasta con detectores de metal, las trampas se volvieron a hacer presentes

La segunda aplicación del examen presencial contó con medidas de vigilancia para evitar que los aspirantes utilizaran dispositivos electrónicos u otros mecanismos para obtener respuestas; durante la prueba, los jóvenes mantuvieron sus celulares apagados y colocados en el piso, debajo de las sillas.

Además, los aspirantes que necesitaban acudir al baño fueron sometidos a una revisión mediante detectores de metales, como parte de las medidas implementadas para reforzar la vigilancia durante el examen.

Pese a estas medidas de seguridad, la UNAM detectó hasta 22 intentos de trampa durante la aplicación presencial, los casos serán revisados de manera individual para determinar si existió una irregularidad y, en su caso, establecer las medidas correspondientes.

¿Cuántos alumnos presentaron el examen de la UNAM?

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la UNAM, más de 18 mil aspirantes acudieron a presentar el examen de admisión para ingresar al nivel superior en Ciudad de México.

La prueba se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes y fue distribuida en tres turnos para realizar la aplicación.

Los horarios fueron:

Primer turno: de 09:00 a 12:00 horas

de 09:00 a 12:00 horas Segundo turno: de 13:00 a 16:00 horas

de 13:00 a 16:00 horas Tercer turno: de 17:00 a 20:00 horas

La aplicación del examen de admisión al nivel superior concluirá este 19 de agosto de 2026; una vez que finalice el proceso y se resuelvan los casos relacionados con las irregularidades detectadas, la UNAM podrá avanzar hacia la publicación de los resultados definitivos.

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