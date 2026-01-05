GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por temperaturas bajas en la Ciudad de México para la madrugada y mañana del martes 6 de enero de 2026, debido al pronóstico de frío de entre 4 y 6 grados Celsius en varias alcaldías.

La alerta aplica para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se esperan las condiciones más frías entre las 00:00 y las 08:00 horas, informó la dependencia capitalina.

Alerta Amarilla por temperaturas bajas en CDMX

De acuerdo con el reporte oficial, el descenso de temperatura representa un riesgo moderado para la salud, principalmente para niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Protección Civil detalló que la Alerta Amarilla se emite cuando se prevén temperaturas de entre 4 y 6 °C, por lo que llamó a la población a tomar precauciones y mantenerse informada a través de canales oficiales.

Recomendaciones ante el frío

La SGIRPC compartió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos durante las temperaturas bajas:

Abrígate adecuadamente , cubre nariz y boca

, cubre nariz y boca Evita cambios bruscos de temperatura

Resguarda a tus mascotas y no las dejes a la intemperie

y no las dejes a la intemperie Consume abundante agua, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Además, pidió extremar cuidados al usar calentadores o anafres, ya que pueden provocar intoxicaciones por monóxido de carbono si no hay ventilación adecuada.

Alcaldías en alerta por frío

Las demarcaciones donde se activó la alerta son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

El resto de las alcaldías se mantiene bajo monitoreo preventivo, ante la posibilidad de que las temperaturas sigan descendiendo en los próximos días.

Qué hacer en caso de emergencia

Protección Civil recordó que, ante cualquier emergencia relacionada con el frío, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 55 5683 2222, líneas disponibles las 24 horas.

Las autoridades capitalinas indicaron que continuarán vigilando las condiciones meteorológicas y no descartan activar nuevas alertas si el frío se intensifica.

