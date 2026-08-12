Activan Alerta Amarilla por lluvias y posible caída de granizo en 8 alcaldías de CDMX

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Lluvias, chubascos y posible granizo afectarán CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla para ocho alcaldías por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este martes 11 de agosto. La alerta contempla un periodo de 18:00 a 21:00 horas, con lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de probabilidad de granizo.

¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla por lluvias?

De acuerdo con el aviso de la SGIRPC, las demarcaciones consideradas dentro de la alerta son:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

En estas zonas se prevén condiciones que podrían generar afectaciones relacionadas con la acumulación de agua y las corrientes en vialidades.

¿Qué se espera durante las lluvias de acuerdo al pronóstico?

El pronóstico señala lluvias fuertes, así como caída de granizo en las alcaldías bajo Alerta Amarilla. Entre los peligros asociados a estas condiciones meteorológicas se encuentran los encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.

También existe posibilidad de caída de ramas, árboles y lonas, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente durante el periodo en que se presenten las precipitaciones. La alerta fue emitida a las 18:00 horas de este 11 de agosto de 2026 y contempla condiciones meteorológicas hasta las 21:00 horas.

En las zonas bajo alerta se prevén vientos de entre 50 y 59 kilómetros por hora, con posibles afectaciones como caída de ramas, árboles y lonas, objetos en caminos y carreteras, así como daños al mobiliario urbano o viviendas.

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