Momento en que se derrumba inmueble sobre Viaducto, a la altura de Nebraska

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Un derrumbe registrado en un inmueble desocupado provocó la caída de un árbol sobre la vialidad y afectó la circulación en esquina Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, ya que se cerró la lateral a la altura de Nebraska, en la colonia Escandón II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México (CDMX).

Se realizan trabajos de oxicorte en estructura, por lo que permanece cerrada la vialidad sobre la lateral de la esquina Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, en dirección al oriente.

Cierran lateral de Viaducto Río Becerra por derrumbe. Foto: Protección Civil CDMX

Video del momento del desplome circula en redes sociales

En redes sociales circula un video el momento exacto en que ocurrió el desplome del inmueble ubicado en la lateral de Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, a la altura de Nebraska. Las imágenes fueron tomadas por una cámara de seguridad cercana a la zona de los hechos.

En viaducto y minería se cayó una barda hacia viaducto pic.twitter.com/nDjmXmKavn — Humberto Bravo M (@hbravom) August 11, 2026

Por qué ocurrió el derrumbe

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, se localizaron 5 edificios en proceso de demolición a cargo de la empresa “Raíces Houston S.A. de C.V.”, al estar realizando trabajos en el 2° edificio, se registró el colapso del inmueble depositándose el material sobre los carriles laterales de Viaducto, en dirección al oriente y no se registraron personas afectadas ni daños en los inmuebles colindantes.

“Personal operativo reportó que se realizó el conteo de los trabajadores que se encontraban al momento del colapso laborando, siendo 15 personas y sin reporte de lesionados“: citó la dependencia.

Como daños colaterales, se registró la caída de un árbol de 20 metros de altura, también se reportaron afectaciones a un vehículo particular, conducido por un adulto de 52 años, quien resultó sin lesiones, y una motocicleta particular, cuyo conductor, un adulto de 24 años, fue valorado por paramédicos, con diagnóstico policontundido, sin requerir traslado de urgencia.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa, acudió a la zona donde sucedió el derrumbe para coordinar los trabajos de los equipos de emergencia.

Se confirmó que no resultaron personas lesionadas por el derrumbe y que, personal de la Fiscalía capitalina realizará el peritaje correspondiente.

“Se presentó personal de la Coordinación Territorial del Ministerio Público en la Alcaldía Miguel Hidalgo, para iniciar la carpeta de investigación correspondiente, así como personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), para realizar la verificación administrativa correspondiente”. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX

En videos en redes sociales como en la cuenta de X de Edgar el foca, se puede apreciar el derrumbe sobre la vialidad.

Hola a ver si pueden mandar una cámara para que graben esto no es la primera vez que pasa esto en menos de una semana van a causar algún accidente y no hay nada de protección es en viaducto y minería @Cesar_VegaGar pic.twitter.com/9LVnCD2zp9 — Edgar el foca (@edgarelfoca) August 11, 2026

Derrumbe afecta Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés en la Escandón II Sección

El derrumbe en esquina Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés generó afectaciones a la circulación debido a la cantidad de material que cayó hacia la vialidad.

Los primeros reportes ubicaron el incidente en Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, a la altura de Nebraska, en la colonia Escandón. La caída de los materiales obligó a mantener atención en la zona mientras cuerpos de emergencia como Protección Civil de la CDMX, realizaban las labores para retirar los escombros y el árbol.

La caída del árbol también provocó afectaciones a un automóvil, aunque no se reportaron personas heridas como consecuencia del impacto.

En Viaducto Pdte. Miguel Alemán y la calle Minería, colonia Escandón, @AlcaldiaMHmx, se registró el derrumbe de un inmueble, con afectación en el carril lateral del Viaducto y Minería, dirección al oriente. Personal Táctico Operativo, de las UGIRPC de @BJAlcaldia y @AlcaldiaMHmx,… pic.twitter.com/2YhfRgXXrl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 11, 2026

Vías alternas

De acuerdo con los reportes iniciales, el colapso de una parte del inmueble antecedió a la caída del árbol. La estructura cedió y posteriormente el árbol terminó sobre la vialidad.

Las autoridades mantienen la zona bajo supervisión para prevenir riesgos adicionales, debido a que todavía debe determinarse la estabilidad del resto de la construcción y establecer las causas que provocaron el derrumbe.

Además recomiendan usar como vías alternas:

Eje 3 Sur

Holbein

Barranca el Muerto

Protección Civil atiende derrumbe en Viaducto

Personal de Protección Civil acudió al punto para atender la emergencia y realizar las labores necesarias ante el derrumbe.

Los trabajos se concentran en la evaluación de la estructura afectada, así como en el retiro del árbol y los materiales que terminaron sobre la vialidad. Estas acciones buscan evitar que continúe el riesgo para automovilistas y peatones que circulan por el Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés.

La Arq. Myriam Urzúa, Titular de la @SGIRPC_CDMX, se encuentra en la zona del derrumbe en la colonia Escandón, @AlcaldiaMHmx, para coordinar los trabajos de los equipos de emergencia. Se confirma que no hay personas afectadas. Personal de la @FiscaliaCDMX realizará el peritaje… pic.twitter.com/alwjqn5SDx — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 11, 2026

Hasta ahora, el saldo preliminar es de cero personas lesionadas y ninguna persona atrapada. Sin embargo, las autoridades deberán determinar si existen daños adicionales en el inmueble, la vialidad o los vehículos que se encontraban en las inmediaciones.

El incidente provocó afectaciones viales en uno de los puntos de circulación de la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas atender las indicaciones del personal de emergencia mientras continúan las labores en el sitio.

Sin lesionados por derrumbe en Miguel Hidalgo: Mauricio Tabe

No se reportan personas lesionadas tras el derrumbe de un inmueble en proceso de demolición, ocurrido en Viaducto Presidente Miguel Alemán y Minería, en la colonia Escandón II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, informó el alcalde Mauricio Tabe.

En entrevista con medios de comunicación, el alcalde explicó que un vehículo y una motocicleta resultaron afectados. También que la empresa constructora y el director Responsable de Obra, quien supervisa la seguridad de la misma o la demolición, son los responsables de lo ocurrido.

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