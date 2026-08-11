Alcaldía Benito Juárez anuncia plan para apoyar a víctimas de despojo de inmuebles: dará acompañamiento y asesoría

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Asesoría a víctimas de despojo. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La alcaldía Benito Juárez anunció un plan para acompañar y asesorar a víctimas de despojo en la demarcación, donde durante los primeros seis meses de 2026 se han registrado 133 casos, informó el alcalde Luis Mendoza.

El programa busca brindar atención a vecinos que detecten situaciones relacionadas con el posible despojo de inmuebles y facilitar el contacto con las autoridades para recibir apoyo.

¿Cómo denunciar un posible despojo en Benito Juárez?

La alcaldía habilitó las líneas telefónicas 800 05 00 225 y 55 56 04 94 06 para recibir reportes y quejas de los habitantes.

De acuerdo con Luis Mendoza, a través de estos números se podrá solicitar la intervención de unidades de la Policía Auxiliar, con el objetivo de atender de manera inmediata situaciones que puedan representar un riesgo para los propietarios o poseedores de un inmueble.

La autoridad local pidió a los vecinos reportar cualquier situación extraña relacionada con propiedades de la zona.

Alcaldía dará asesoría jurídica a víctimas

En caso de que exista una denuncia por despojo, la alcaldía ofrecerá acompañamiento y asesoría jurídica para apoyar en la integración del expediente, antes de presentar la documentación correspondiente.

Para este proceso será necesario contar con documentos que acrediten la posesión del inmueble.

El alcalde Luis Mendoza señaló que el objetivo es que los vecinos sepan que pueden acercarse a la autoridad para recibir orientación y acompañamiento ante cualquier situación que consideren irregular.

“Darle difusión, acompañar o pedir al vecino que denuncie que cualquier cosa extraña o que sea de su vecino de enfrente, que hable, contactamos, asesoramos, guiamos, cuidamos, cobijamos al vecino, lo ayudamos lo asesoramos”. Luis Mendoza, alcalde en Benito Juárez

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