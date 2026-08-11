Despojo en Narvarte: mujer llega a su edificio y encuentra cerradura nueva; detienen a dos

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Mujer encuentra una cerradura nueva al llegar a su edificio. Foto: Pexels

Una mujer llegó al edificio del que es propietaria, ubicado en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, y descubrió que la cerradura había sido cambiada sin su consentimiento; tras solicitar apoyo policial por un posible despojo, dos hombres que se encontraban al interior del inmueble fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX).

El hecho ocurrió en un predio de la calle Uxmal, donde los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur recibieron una alerta por un posible despojo de inmueble. Los agentes acudieron al lugar para verificar la situación y entrevistaron a la propietaria, quien explicó lo ocurrido.

Mujer descubre cerradura nueva en edificio de Narvarte

De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, la mujer se percató de la situación cuando llegó al inmueble y observó que tenía una cerradura nueva.

Al ingresar al lugar o verificar lo que ocurría, encontró a dos hombres en el interior. Según el reporte policial, ambos sujetos no pudieron explicar su permanencia legal en el inmueble, por lo que los uniformados procedieron a detenerlos.

La intervención se realizó como parte del protocolo de atención inmediata en casos de despojo, aplicado por la Policía de la CDMX ante reportes relacionados con la ocupación o posesión irregular de inmuebles.

Los hechos fueron reportados desde el lugar ubicado en Narvarte Poniente, una colonia de la alcaldía Benito Juárez donde se encuentra el edificio señalado por la propietaria.

Detienen a dos hombres y aseguran herramientas

Tras la detención, los policías realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial. Durante esta inspección localizaron una mochila que contenía múltiples herramientas, las cuales fueron aseguradas y quedaron a disposición de las autoridades.

Los detenidos son hombres de 44 y 35 años de edad, quienes fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar la situación jurídica de ambos y de iniciar la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer cómo ocurrió el cambio de cerradura y establecer si existe responsabilidad penal.

Hasta el momento, el reporte policial señala a los dos hombres como posibles responsables del cambio de cerraduras y de encontrarse dentro del inmueble sin que acreditaran su estancia legal.

¿Qué sigue en el caso de despojo en la Narvarte?

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que deberá reunir los elementos necesarios para determinar las circunstancias en las que fue modificada la cerradura del edificio ubicado en la calle Uxmal.

La investigación también permitirá establecer la procedencia de las herramientas encontradas en la mochila y determinar si fueron utilizadas para cambiar la cerradura del inmueble.

Por su parte, los policías de la SSC actuaron tras recibir la emergencia reportada por el C2 Sur y pusieron a los dos hombres a disposición de la autoridad ministerial.

El caso de despojo en Narvarte continuará bajo investigación mientras se determina la situación legal de los detenidos y se esclarecen los hechos denunciados por la propietaria del inmueble.

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