Infonavit presta hasta 160 mil pesos: requisitos y cómo solicitarlo

GENERANDO AUDIO...

Infonavit ofrece varios créditos. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene varios créditos para apoyar a los trabajadores. Tal es el caso de “Mejoravit”, con el que puede prestar hasta 160 mil pesos.

¿Cómo conseguir el crédito de 160 mil pesos del Infonavit?

El programa “Mejoravit” es un financiamiento no hipotecario dirigido a trabajadores que buscan mejorar, reparar o regularizar su vivienda, siempre que cuenten con relación laboral vigente.

Con el “Mejoravit” se permite solicitar montos desde 10 mil 318 pesos hasta 163 mil 30 pesos, sin que el préstamo supere el 90% del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda del trabajador.

El programa está diseñado para realizar mejoras al hogar, como reparaciones, ampliaciones o adecuaciones básicas. Además, el Infonavit establece que la vivienda donde se aplicará el crédito debe ser habitada por el solicitante y puede estar a nombre del trabajador, su cónyuge, hijos, padres o abuelos.

Además, el Instituto permite destinar hasta el 30% del monto para gastos notariales, en caso de regularización del inmueble.

Requisitos para obtener hasta 160 mil pesos

Para acceder al crédito Mejoravit, el Infonavit solicita cumplir con los siguientes requisitos oficiales:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente

con relación laboral vigente Estar registrado en una Afore y contar con biometría actualizada

y contar con Autorizar consulta al Buró de Crédito

No tener otro crédito vigente con el Infonavit

Cumplir estos puntos es indispensable para iniciar el trámite y así ser candidato a un préstamo de hasta 160 mil pesos.

El financiamiento se divide en dos rangos:

Hasta 41 mil 273 pesos , con tasa fija del 10% anual y plazo de 1 a 5 años

, con y plazo de De 41 mil 273 a 163 mil 30 pesos, con tasa fija del 11% anual y plazo de 1 a 10 años

Para aquellos que cumplan con los requisitos pueden ingresar a Mi Cuenta Infonavit para conocer el monto al que pueden acceder, los plazos disponibles y los requisitos específicos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.