La Feria del Tamal 2026 en CDMX: fechas y dónde celebrar el Día de la Candelaria

Feria del Tamal 2026. Foto: Secretaría de Cultura.

La Secretaría de Cultura anunció la Feria del Tamal 2026 del 29 de enero al 2 de febrero en el Museo Nacional de Culturas Populares, con la participación de 50 tamaleras y tamaleros de México y América Latina.

Como parte de la celebración por el Día de la Candelaria, también se llevará a cabo el Encuentro de Sabores Tamaleros en el Complejo Cultural Los Pinos y el paseo cultural “La fiesta de las candelas” en La Merced, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

¿Qué habrá en la Feria del Tamal?

Durante cinco días, el Museo Nacional de Culturas Populares abrirá sus puertas de 11:00 a 19:00 horas para que los visitantes prueben la gran diversidad de tamales que existen.

Con recetas de tamales provenientes de Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, así como de Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá y Venezuela.

El evento busca destacar la labor de cocineras y cocineros que preservan y transmiten esta tradición milenaria, ligada al ciclo agrícola, la identidad cultural y las festividades religiosas.

“El tamal –del náhuatl tamalli– es un alimento ancestral presente tanto en ritos como en la vida cotidiana desde tiempos prehispánicos”, señaló la Secretaría de Cultura en su comunicado.

Feria del Tamal 2026. Secretaría de Cultura.

Encuentro de sabores tamaleros en Los Pinos

El Cencalli, Casa del maíz y la cultura alimentaria, y la Plaza Jacarandas del Complejo Cultural Los Pinos, albergarán este encuentro culinario donde se ofrecerán más de 80 tipos de tamales, desde los clásicos de mole, verde, dulce y rojo, hasta versiones como el zacahuil de la Huasteca, tamales veganos, con insectos comestibles y propuestas gourmet.

Feria del Tamal 2026. Secretaría de Cultura.

Participarán 24 proyectos de cocina tradicional de nueve estados de la República, además de Colombia como país invitado.

Acompañando estos platillos, se podrán degustar bebidas tradicionales como atole de maíz azul, chile atole, atole de guayaba, café con jengibre y chocolate especiado con leche de coco.

La fiesta de las candelas en La Merced

El 2 de febrero no solo se festeja con tamales. También es costumbre vestir al Niño Dios con atuendos tradicionales, en señal de devoción y agradecimiento. Con este marco, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizará el paseo cultural “La fiesta de las candelas”, en el corazón del barrio de La Merced, el 1 de febrero de 2026.

Este evento forma parte del programa de Paseos Culturales del INAH, y está pensado para acercar a las y los asistentes a las expresiones vivas de la fe popular, la unión familiar y la memoria colectiva.

“La tradición del Día de la Candelaria enlaza el calendario religioso con el ciclo del maíz, reafirmando la cocina indígena como patrimonio vivo”, destacó la Secretaría de Cultura.

