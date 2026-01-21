Rocha Moya dice que Coparmex “exagera” sobre aumento de robo de autos en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Sinaloa,Rubén Rocha Moya, rechazó que el robo de vehículos vaya en aumento en Sinaloa y aseguró que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) “exagera las cosas” al advertir un repunte en este delito, como denunció esta mañana, durante una conferencia de prensa, su presidenta Martha Reyes Zazueta.

Afirmó que las autoridades estatales llevan un registro diario de este ilícito y que las cifras muestran una tendencia estable y a la baja, aunque reconoció que el problema no ha sido erradicado.

Finalmente, sostuvo que no es correcto señalar que el presente año sea el de mayor incidencia en robo de vehículos, pues, dijo, en administraciones anteriores se registraron cifras más altas, aunque reiteró que el Gobierno no está conforme con los niveles actuales del delito.

“El robo de vehículos no va en aumento. Coparmex suele exagerar este tipo de temas. Nosotros llevamos un registro diario y, aunque hoy fue uno de los días con cifras más bajas —aunque una golondrina no hace verano—, el comportamiento que observamos es que el robo de vehículos va a la baja. A veces se dice que este es el año con más robos, pero eso no es cierto; basta revisar las estadísticas. En otros sexenios, Sinaloa ha registrado cifras mucho más altas de robo de vehículos por año. No estamos satisfechos ni conformes con lo que aún ocurre, pero el delito no está aumentando; por el contrario, está bajando”, afirmó Rubén Rocha Moya.

