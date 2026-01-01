Activan doble alerta por frío y heladas en la CDMX

| 15:43 | José Pablo Espíndola | Uno TV
CDMX activa doble alerta por bajas temperaturas este 2 de enero; habrá frío intenso y heladas en varias alcaldías.
Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México activó Alerta Naranja y Alerta Amarilla por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del viernes 2 de enero de 2026, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Se esperan mínimas de hasta 1 grado y heladas en varias alcaldías, por lo que autoridades pidieron extremar precauciones.

De acuerdo con el aviso oficial, el periodo crítico será de 02:00 a 08:00 horas, cuando el frío será más intenso, especialmente en zonas altas de la capital. Las alertas buscan prevenir riesgos a la salud, principalmente en niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Alerta Naranja por temperaturas de 1 a 3 °C en Tlalpan

La Alerta Naranja se activó en la alcaldía Tlalpan, donde se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, con probabilidad de heladas. Protección Civil recomendó abrigarse bien, usar crema para evitar resequedad en la piel y mantener ventilación adecuada si se utilizan calentadores o chimeneas.

También pidió mantener actualizado el esquema de vacunación, incluyendo influenza, COVID-19 y neumococo, para reducir riesgos ante enfermedades respiratorias.

Alerta Amarilla en cinco alcaldías de CDMX

Además, se activó Alerta Amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco. En estas demarcaciones se espera ambiente frío, pero menos extremo que en Tlalpan.

Las recomendaciones incluyen cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a las mascotas y consumir frutas y verduras con vitaminas A y C, además de mantenerse bien hidratado.

Protección Civil recordó que ante cualquier emergencia se debe llamar al 911 o al 55 5683 2222. Las autoridades monitorearán las condiciones climáticas y no descartan nuevas alertas si el descenso de temperatura continúa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Ellas son las 14 víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Nacional

Ellas son las 14 víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Cae biker desde más de 30 metros en Río Churubusco, en CDMX: video

Ciudad de México

Cae biker desde más de 30 metros en Río Churubusco, en CDMX: video

Fuego consume 27 autos en depósito vehicular de Iztapalapa al iniciar 2026

Ciudad de México

Fuego consume 27 autos en depósito vehicular de Iztapalapa al iniciar 2026

Fiesta electrónica en Reforma reunió a más de 250 mil personas

Ciudad de México

Fiesta electrónica en Reforma reunió a más de 250 mil personas

Etiquetas: