Activan doble alerta por frío y heladas en la CDMX

Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México activó Alerta Naranja y Alerta Amarilla por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del viernes 2 de enero de 2026, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Se esperan mínimas de hasta 1 grado y heladas en varias alcaldías, por lo que autoridades pidieron extremar precauciones.

De acuerdo con el aviso oficial, el periodo crítico será de 02:00 a 08:00 horas, cuando el frío será más intenso, especialmente en zonas altas de la capital. Las alertas buscan prevenir riesgos a la salud, principalmente en niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 02/01/2026 en la demarcación: @TlalpanAl. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/2NfyMm9BNF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 1, 2026

Alerta Naranja por temperaturas de 1 a 3 °C en Tlalpan

La Alerta Naranja se activó en la alcaldía Tlalpan, donde se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, con probabilidad de heladas. Protección Civil recomendó abrigarse bien, usar crema para evitar resequedad en la piel y mantener ventilación adecuada si se utilizan calentadores o chimeneas.

También pidió mantener actualizado el esquema de vacunación, incluyendo influenza, COVID-19 y neumococo, para reducir riesgos ante enfermedades respiratorias.

Alerta Amarilla en cinco alcaldías de CDMX

Además, se activó Alerta Amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco. En estas demarcaciones se espera ambiente frío, pero menos extremo que en Tlalpan.

Las recomendaciones incluyen cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a las mascotas y consumir frutas y verduras con vitaminas A y C, además de mantenerse bien hidratado.

Protección Civil recordó que ante cualquier emergencia se debe llamar al 911 o al 55 5683 2222. Las autoridades monitorearán las condiciones climáticas y no descartan nuevas alertas si el descenso de temperatura continúa.

