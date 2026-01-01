GENERANDO AUDIO...

Video capta caída de biker desde más de 30 metros. Foto: Getty Images

Un video de cámaras de seguridad captó el momento en que un motociclista cayó desde más de 30 metros de altura en Río Churubusco y Circunvalación, en la colonia Arenal Segunda Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El clip, de apenas 9 segundos, se volvió viral en redes sociales por la fuerza de las imágenes.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

En la grabación se observa cómo el motociclista pierde el control y sale proyectado desde una estructura elevada.

Su cuerpo cae directamente contra el pavimento, mientras el casco se desprende de su cabeza y varias piezas de la motocicleta también caen junto a él.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del joven y su estado de salud no ha sido confirmado de manera oficial.

Cámara de seguridad grabó la caída del biker

Las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona registraron el accidente desde un ángulo amplio, lo que permitió observar con claridad la altura desde la que cayó el motociclista.

De acuerdo con las imágenes, la caída fue directa, sin que hubiera obstáculos que frenaran el impacto.

El video comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios compartieron el material acompañado de mensajes de alerta sobre los riesgos de circular a alta velocidad en vialidades primarias como Río Churubusco, una de las arterias más transitadas de la capital.

Hasta ahora, autoridades capitalinas no han emitido un comunicado oficial que detalle las causas del percance ni confirmen si el motociclista sobrevivió a la caída.

Tampoco se ha informado si otros vehículos estuvieron involucrados o si el accidente se debió a una pérdida de control, exceso de velocidad o condiciones del camino.

Seguridad vial en CDMX

El caso reavivó el debate en redes sociales sobre la seguridad vial para motociclistas en la Ciudad de México.

Usuarios destacaron la importancia del uso correcto del casco, así como de respetar los límites de velocidad y extremar precauciones en vialidades rápidas y distribuidores viales.

