Fuego consume 27 autos en depósito vehicular de Iztapalapa al iniciar 2026

Incendio en Iztapalapa. Foto: @Bomberos_CDMX

Durante las primeras horas del 2026 se presentó un incendio en la alcaldía Iztapalapa que afectó al menos a 27 vehículos. Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) no reportan personas lesionadas ni afectaciones colaterales.

Sofocan incendio en lote de vehículos en la alcaldía Iztapalapa

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad de México informó que en José Águilar Barraza y Eje 5 Sur, colonia Fuerte de Loreto, se registró el incendio de, al menos, 27 automóviles, al interior de un depósito vehícular a cielo abierto.

El reporte oficial menciona que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México controlaron el incendio, además realizaron maniobras de enfriamiento y remoción de escombros. El incidente dejó saldo blanco: sin lesionados ni daños colaterales.

Las autoridades no han mencionado cuál fue el origen del incendio, por lo que se espera una actualización en la información durante las próximas horas.

Protección Civil de la CDMX también informó que en la alcaldía Iztapalapa se presentó otro incendio que afectó los dos primeros niveles de un inmueble ubicado en la calle de Antropólogos, colonia El Triunfo. Bomberos capitalinos sofocaron el fuego aunque se reporta el fallecimiento de una mujer.

