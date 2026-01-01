Fiesta electrónica en Reforma reunió a más de 250 mil personas

GENERANDO AUDIO...

En Reforma se realizó la fiesta de Año Nuevo. Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México (CDMX), la música electrónica tomó Paseo de la Reforma para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026, en un evento gratuito, que reunió a más de 250 mil personas, de acuerdo con autoridades capitalinas.

DJs nacionales e internacionales transformaron la avenida en una gran pista de baile dentro de “la fiesta electrónica más grande del mundo”, que convocó a Ramiro Puente, Vel, Jehnny Beth, 3BallMTY, Mariana BO, Kavinsky, Arca DJ Set y MGMT DJ Set, con propuestas que recorrieron del techno al synthwave y la electrónica alternativa.

Minutos antes del cambio de año, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el conteo regresivo desde el escenario.

“Más de 250 mil personas venimos a disfrutar la bienvenida 2026. ¡Feliz Año Nuevo! El Gobierno de la Ciudad de México les desea lo mejor para el 2026, mucho amor, muchas libertades”, expresó.

Larga jornada electrónica en Reforma, CDMX

La jornada inició a las 18:00 horas con Ramiro Puente, seguido de Vel. Después, Jehnny Beth ofreció un set industrial, mientras que 3BallMTY elevó la euforia al fusionar ritmos populares con electrónica moderna.

Cerca de la medianoche, Mariana BO combinó violín en vivo con electro house; Kavinsky llevó al público a un ambiente retrofuturista previo al conteo. Tras la llegada del 2026, Arca presentó un set experimental inmersivo y, finalmente, MGMT tomó los controles a la 01:00 horas para cerrar la celebración.

El evento reafirmó a la capital como un referente cultural, al reunir a miles de asistentes en un ambiente de música y convivencia para recibir el Año Nuevo.

