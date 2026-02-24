Policía británica arresta a exembajador en EE.UU., Peter Mandelson, por caso Epstein

GENERANDO AUDIO...

La policía de Londres arrestó este lunes a Peter Mandelson, exministro británico y exembajador en Estados Unidos, por una investigación relacionada con sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein. El político de 72 años fue detenido y trasladado a una comisaría para ser interrogado, informó la Policía Metropolitana.

Según el comunicado oficial, fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. La detención ocurre tras la publicación de nuevos documentos del caso Epstein divulgados por el gobierno de Estados Unidos el mes pasado.

Las cadenas BBC y Sky News difundieron imágenes de Mandelson saliendo de su domicilio en Londres, escoltado por agentes vestidos de civil.

Peter Mandelson y los nuevos documentos de Jeffrey Epstein

La investigación contra Peter Mandelson se abrió el 3 de febrero, luego de que autoridades estadounidenses hicieran públicos archivos vinculados a Jeffrey Epstein.

De acuerdo con esos documentos, el exembajador habría compartido información que podría influir en los mercados durante su etapa como ministro en el gobierno de Gordon Brown, entre 2008 y 2010.

La policía no detalló qué archivos forman parte del expediente. Sin embargo, confirmó que días después del anuncio se realizaron cateos en dos propiedades del exfuncionario, ubicadas en Camden, Londres, y en Wiltshire.

Jeffrey Epstein fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores. Su muerte fue considerada un suicidio por las autoridades estadounidenses. El financiero ya había sido condenado en 2008 por solicitar servicios sexuales de una menor. Sus relaciones con figuras políticas y empresariales han generado investigaciones en varios países.

Crece la presión política sobre Keir Starmer

El caso también ha impactado al gobierno británico. Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, destituyó a Mandelson en septiembre como embajador en Washington tras revelaciones previas sobre su amistad con Epstein.

Starmer se disculpó públicamente con las víctimas y aseguró que lamenta su nombramiento. Además, acusó a Mandelson de mentir durante el proceso de evaluación para ocupar el cargo diplomático.

En paralelo, el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, también enfrenta una investigación distinta relacionada con los mismos documentos.

La Policía Metropolitana indicó que las indagatorias continúan y no se han presentado cargos formales hasta el momento.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.