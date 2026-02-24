Video: disparan contra fachada del Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Balacean fachada del Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán Foto: Cuartoscuro

La presidencia municipal de Jiquilpan, Michoacán, fue atacada a balazos el pasado 22 de febrero. De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió en un contexto de violencia en distintas regiones del país. Versiones difundidas en las últimas horas señalan que, previo al ataque, se reportaron enfrentamientos relacionados con el grupo delictivo CJNG.

Sólo daños en la fachada; descartan lesionados

Autoridades locales informaron que los disparos impactaron únicamente en la fachada del inmueble, sin que se reportaran afectaciones a trabajadores, usuarios o personas que se encontraban en el interior.

Tras accionar armas de alto poder, los agresores huyeron del lugar. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Ayuntamiento no ha fijado postura oficial

Hasta el cierre de esta información, el Ayuntamiento de Jiquilpan no ha emitido un posicionamiento oficial respecto al ataque armado.

Las autoridades de seguridad mantienen las investigaciones para determinar el móvil de la agresión y dar con los responsables.

