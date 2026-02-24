Diputado Sergio Torres deja hospital tras 26 días por ataque en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Tras casi un mes dan de alta a Diputado de MC. Foto: Samuel Sánchez

Luego de 26 días de atención médica especializada, el diputado local y dirigente de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, fue dado de alta este lunes del Hospital Ángeles, en Culiacán, donde permanecía internado tras el ataque armado del que fue víctima a finales de enero.

Previamente, el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que el estado de salud del legislador había evolucionado de manera favorable. Detalló que Torres Félix superó la etapa crítica en terapia intensiva, posteriormente la fase intermedia y, finalmente, permanecía en una habitación regular antes de su egreso.

Fue sometido a cirugía tras recibir disparo en la cabeza

Después del atentado, el político fue trasladado de emergencia al Hospital Médica de la Ciudad, donde fue intervenido quirúrgicamente para atender una lesión por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Como parte del procedimiento, especialistas retiraron una porción del cráneo con el objetivo de disminuir la inflamación cerebral.

El 29 de enero fue reubicado bajo un operativo de seguridad al Hospital Ángeles, donde continuó su tratamiento en un centro con mayor infraestructura médica. Durante su estancia fue sometido a nuevas intervenciones, entre ellas la colocación de dispositivos de drenaje en la zona craneal y la reconstrucción de una mano afectada por los disparos.

Investigación del atentado continúa bajo tres líneas

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las condiciones médicas en las que el diputado continuará su recuperación ni el tiempo estimado para su posible reincorporación a la vida pública.

En el ámbito judicial, la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, señaló que el atentado se investiga bajo tres líneas de investigación. Además, confirmó que la Fiscalía General de la República mantiene a una persona detenida en relación con el caso.

