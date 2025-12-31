Actividades de Fin de Año causarán tráfico en CDMX este 31 de diciembre

GENERANDO AUDIO...

Destacan las actividades por Fin de Año. Foto: Cuartoscuro.

Para este 31 de diciembre no habrá manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), aunque sí se realizarán actividades culturales y religiosas por el Fin de Año que generarán tráfico.

Durante este miércoles, habrá 13 actividades, entre las que destacan dos rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones y Eventos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Destacan principalmente las celebraciones de Fin de Año en alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Gustavo A. Madero.

Actividades en CDMX para el 31 de diciembre de 2025

Festividades de Fin de Año y Año Nuevo 2026

Lugar: 16 alcaldías de la CDMX

16 alcaldías de la CDMX Hora: durante el día y noche

durante el día y noche Aforo estimado: hasta 500 mil personas en distintos puntos

Fiesta de Año Nuevo

Lugar: Ángel de la Independencia, Cuauhtémoc

Ángel de la Independencia, Cuauhtémoc Hora: 18:00

18:00 Aforo: 80 mil personas

Verbena Navideña

Lugar: Zócalo Capitalino

Zócalo Capitalino Hora: durante la tarde

durante la tarde Aforo: 20 mil personas

6ª Feria de la Muñeca Ar Lele

Lugar: Monumento a la Revolución

Monumento a la Revolución Hora: durante el día

El Rey León

Lugar: Teatro Telcel, Miguel Hidalgo

Teatro Telcel, Miguel Hidalgo Hora: 20:00

20:00 Aforo: 1 mil 400 personas

Malinche

Lugar: Frontón México, Cuauhtémoc

Frontón México, Cuauhtémoc Hora: 20:00

20:00 Aforo: 1 mil 200 personas

Stranger Things: The Experience

Lugar: Expo Reforma

Expo Reforma Hora: durante el día

Eventos deportivos

Carrera San Silvestre 12K 2025

Lugar: Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo Hora: 07:00

07:00 Aforo: 5 mil corredores

5 mil corredores Ruta: Paseo de la Reforma y vialidades aledañas

Mexicas en Bici

Lugar: Parque de los Cocodrilos al Cerro de la Estrella

Parque de los Cocodrilos al Cerro de la Estrella Hora: 04:00

04:00 Destino: Cerro de la Estrella

UPPENSA – Valle de las Cantimploras

Lugar: Boulevard Picacho Ajusco

Boulevard Picacho Ajusco Hora: 07:00

07:00 Destino: Valle de las Cantinfloras

Eventos religiosos

Fiesta Patronal de los Santos Reyes

Lugar: Pueblo de los Reyes, Coyoacán

Pueblo de los Reyes, Coyoacán Hora: durante el día

durante el día Aforo: 50 mil personas

Fiesta Patronal en honor a Santa María Magdalena

Lugar: Iglesia Magdalena Petlacalco, Tlalpan

Iglesia Magdalena Petlacalco, Tlalpan Hora: durante el día

durante el día Aforo: 3 mil personas

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: