Actividades de Fin de Año causarán tráfico en CDMX este 31 de diciembre
Para este 31 de diciembre no habrá manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), aunque sí se realizarán actividades culturales y religiosas por el Fin de Año que generarán tráfico.
Durante este miércoles, habrá 13 actividades, entre las que destacan dos rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones y Eventos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).
Destacan principalmente las celebraciones de Fin de Año en alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Gustavo A. Madero.
Actividades en CDMX para el 31 de diciembre de 2025
Festividades de Fin de Año y Año Nuevo 2026
- Lugar: 16 alcaldías de la CDMX
- Hora: durante el día y noche
- Aforo estimado: hasta 500 mil personas en distintos puntos
Fiesta de Año Nuevo
- Lugar: Ángel de la Independencia, Cuauhtémoc
- Hora: 18:00
- Aforo: 80 mil personas
Verbena Navideña
- Lugar: Zócalo Capitalino
- Hora: durante la tarde
- Aforo: 20 mil personas
6ª Feria de la Muñeca Ar Lele
- Lugar: Monumento a la Revolución
- Hora: durante el día
El Rey León
- Lugar: Teatro Telcel, Miguel Hidalgo
- Hora: 20:00
- Aforo: 1 mil 400 personas
Malinche
- Lugar: Frontón México, Cuauhtémoc
- Hora: 20:00
- Aforo: 1 mil 200 personas
Stranger Things: The Experience
- Lugar: Expo Reforma
- Hora: durante el día
Eventos deportivos
Carrera San Silvestre 12K 2025
- Lugar: Miguel Hidalgo
- Hora: 07:00
- Aforo: 5 mil corredores
- Ruta: Paseo de la Reforma y vialidades aledañas
Mexicas en Bici
- Lugar: Parque de los Cocodrilos al Cerro de la Estrella
- Hora: 04:00
- Destino: Cerro de la Estrella
UPPENSA – Valle de las Cantimploras
- Lugar: Boulevard Picacho Ajusco
- Hora: 07:00
- Destino: Valle de las Cantinfloras
Eventos religiosos
Fiesta Patronal de los Santos Reyes
- Lugar: Pueblo de los Reyes, Coyoacán
- Hora: durante el día
- Aforo: 50 mil personas
Fiesta Patronal en honor a Santa María Magdalena
- Lugar: Iglesia Magdalena Petlacalco, Tlalpan
- Hora: durante el día
- Aforo: 3 mil personas