Actividades de Fin de Año causarán tráfico en CDMX este 31 de diciembre

| 06:40 | Bryan Rivera González | UnoTV
Actividades que causarán tráfico en CDMX este 31 de diciembre
Destacan las actividades por Fin de Año. Foto: Cuartoscuro.

Para este 31 de diciembre no habrá manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), aunque sí se realizarán actividades culturales y religiosas por el Fin de Año que generarán tráfico.

Durante este miércoles, habrá 13 actividades, entre las que destacan dos rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones y Eventos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Destacan principalmente las celebraciones de Fin de Año en alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Gustavo A. Madero.

Actividades en CDMX para el 31 de diciembre de 2025

Festividades de Fin de Año y Año Nuevo 2026

  • Lugar: 16 alcaldías de la CDMX
  • Hora: durante el día y noche
  • Aforo estimado: hasta 500 mil personas en distintos puntos

Fiesta de Año Nuevo

  • Lugar: Ángel de la Independencia, Cuauhtémoc
  • Hora: 18:00
  • Aforo: 80 mil personas

Verbena Navideña

  • Lugar: Zócalo Capitalino
  • Hora: durante la tarde
  • Aforo: 20 mil personas

6ª Feria de la Muñeca Ar Lele

  • Lugar: Monumento a la Revolución
  • Hora: durante el día

El Rey León

  • Lugar: Teatro Telcel, Miguel Hidalgo
  • Hora: 20:00
  • Aforo: 1 mil 400 personas

Malinche

  • Lugar: Frontón México, Cuauhtémoc
  • Hora: 20:00
  • Aforo: 1 mil 200 personas

Stranger Things: The Experience

  • Lugar: Expo Reforma
  • Hora: durante el día

Eventos deportivos

Carrera San Silvestre 12K 2025

  • Lugar: Miguel Hidalgo
  • Hora: 07:00
  • Aforo: 5 mil corredores
  • Ruta: Paseo de la Reforma y vialidades aledañas

Mexicas en Bici

  • Lugar: Parque de los Cocodrilos al Cerro de la Estrella
  • Hora: 04:00
  • Destino: Cerro de la Estrella

UPPENSA – Valle de las Cantimploras

  • Lugar: Boulevard Picacho Ajusco
  • Hora: 07:00
  • Destino: Valle de las Cantinfloras

Eventos religiosos

Fiesta Patronal de los Santos Reyes

  • Lugar: Pueblo de los Reyes, Coyoacán
  • Hora: durante el día
  • Aforo: 50 mil personas

Fiesta Patronal en honor a Santa María Magdalena

  • Lugar: Iglesia Magdalena Petlacalco, Tlalpan
  • Hora: durante el día
  • Aforo: 3 mil personas

