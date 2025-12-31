Mercado de Sonora: desde mañana queda prohibida la venta de animales

GENERANDO AUDIO...

Venta de animales en el mercado de Sonora. Foto: Cuartoscuro

A partir de mañana, quedará prohibida la venta de animales en el Mercado de Sonora, una de las disposiciones impulsadas para frenar el comercio de seres vivos en este tradicional centro de abasto de la Ciudad de México (CDMX).

La medida busca evitar el maltrato animal, así como regular una actividad que por años generó denuncias por las condiciones en las que se mantenían y comercializaban distintas especies. Con esta decisión, los locales ya no podrán exhibir ni vender animales de ningún tipo.

Autoridades capitalinas señalaron que se realizarán operativos de vigilancia para verificar el cumplimiento de la prohibición, aunque hasta el momento no se han detallado sanciones específicas para quienes incumplan la nueva norma.

Uno TV recorrió el mercado de Sonora

Hace unos días, la mañana del 26 de diciembre, Unotv.com realizó un recorrido con cámara oculta por el mercado de Sonora, donde constató que aún existía la venta de animales, sin que hubiera algún anuncio de su prohibición a partir de mañana.

