Con misa de fin de año, madres buscadoras piden en Michoacán por el regreso de sus desaparecidos
Para este fin de año las madres buscadoras de Michoacán solo piden una cosa: volver a ver a sus hijos desaparecidos. Y es que abrazadas a la fe, ruegan por un milagro y la compasión de los posibles captores.
Alma, por ejemplo, busca a su hijo Ángel Alejandro Córdoba Rodríguez, quien desapareció el 13 de septiembre de 2024 en Uruapan, a manos de un grupo armado.
“Que por favor dejen ir a mi hijo, si él les debía algo, yo creo que ya se los pagó, por favor, regrésenlo con bien. La gente que lo conoce sabe que era un buen muchacho, un muchacho trabajador desde niño, que siempre quiso ayudarme a sacar a sus hermanos adelante; me conocen a mí, saben que soy gente trabajadora. Por favor, regrésenlo o díganme dónde está”
Alma Rodríguez / madre buscadora
Esta madre asegura que las fiestas decembrinas han perdido valor, pues en su mesa hay una silla vacía.
“Pues nosotros no celebramos Navidad. Desde el año pasado que él desapareció, no celebramos ya nada, no hay comida, no hay reunión con mis demás hijos, todo se nos rompió, todo se nos acabó”
Alma Rodríguez / madre buscadora
Alma es parte del colectivo Buscando tus Pasos, fundado por Olivia Guzmán, quien desde hace nueve años busca a su hijo Ezequiel Sosa Guzmán, desaparecido en este pueblo mágico de Michoacán. Son más de 50 mujeres a quienes lidera y ha llevado a buscar entre fosas, forenses, cerros y caminos, algún rastro de sus familiares. Tan solo en este año localizaron a siete personas.
“Y para mí es una satisfacción muy grande haber entregado tantos angelitos a sus familias. Las palabras de agradecimiento que te dan son lo mejor, es lo que más te llena y te da fuerza para seguir. Cerramos ahorita con una misa para los desaparecidos, con una misa para sus familiares, que nombrarán a los que ya fueron localizados también, y pues eso nos da fuerzas también y más ganas para que, primeramente Dios, el año que entra, seguir en esto”
Olivia Guzmán / madre buscadora
En el Santuario de la Virgen de Guadalupe de Pátzcuaro, resonaron los nombres de sus hijos, esposos y padres sin localizar. Sus fotografías se colocaron al frente, debajo del nacimiento.
Ahí, se pidió por su regreso, pero también por el descanso de aquellos que han sido encontrados, como es el caso de Marcos, papá de María, quien apenas el 15 de diciembre lo pudo sepultar tras un año y un mes de búsqueda.
“Hicimos búsqueda en colectivo, pasó tiempo cuando a mí me otorgaron una búsqueda para mi papá. La primera fue sin ningún resultado, hasta después, que, caminando por el cerro, se localizó a mi papá”
María del Rosario Ángel / hija de desaparecido
Otras familias, como la de Juan Carlos López, a quien se le perdió rastro en 2022, mantienen la esperanza de encontrarlos con vida.
“- ¿La esperanza se mantiene de encontrarlo con vida?
– Es eso, si no creyéramos o no confiáramos, de qué nos agarraríamos, si no es de la fe, de que algo pueda pasar, de la manera que sea, pero que suceda. Estas fechas son muy difíciles para la familia, para todos lo que lo queremos porque obviamente lo extrañamos mucho”
Esposa de Juan Carlos
Además de la ayuda divina, el colectivo Buscando tus Pasos ha sumado esfuerzos con autoridades locales para atender los casos de desaparición mediante la prevención, así como mejorar y agilizar las labores de búsqueda mediante la creación de una cédula.
“No es para un grupo específico, es para toda la ciudadanía en cuanto a acompañamiento, canalización; tenemos muy buena coordinación con Morelia, con la Fiscalía Especializada en Desaparecidos”
Mario Dante / Cédula de Búsqueda de Personas
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.