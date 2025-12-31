Neblina interrumpe operaciones de aterrizaje en Aeropuerto de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Las operaciones de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se encuentran suspendidas la mañana de este miércoles 31 de diciembre de 2025.

El motivo de la suspensión es un banco de neblina. Los despegues se llevan a cabo con normalidad.

En redes sociales, el AICM informó que las operaciones de aterrizaje se encuentran suspendidas por seguridad.

“Los despegues se llevan a cabo con normalidad”, destacó.

Aerolíneas llaman a verificar estatus de vuelos

Ante la presencia de neblina en el aeropuerto de la CDMX, Aeroméxico llamó a sus usuarios a revisar el estatus de sus vuelos, los cuales podrían verse modificados.

De la misma manera, Viva Aerobus compartió los medios por los cuales sus pasajeros pueden revisar el estatus de sus vuelos e informó la cancelación de los siguientes:

CDMX-Guadalajara

Guadalajara-CDMX

CDMX-Monterrey

Monterrey-CDMX

Por su parte, Volaris informó en redes sociales que “debido a la presencia de niebla en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tenemos afectaciones en algunos vuelos de nuestra red”, y llamó a revisar el estatus de sus vuelos.

