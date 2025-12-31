Un kilo de basura por persona diario: el reto ambiental que enfrenta la CDMX

GENERANDO AUDIO...

A partir de 2026 será obligatorio separar los residuos. Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México (CDMX), cada persona genera en promedio de 1.07 kilogramos de residuos al día, lo que equivale a cerca de 8 mil 500 toneladas diarias. Ante este panorama, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) puso en marcha la campaña preventiva de separación de residuos sólidos “Transforma tu ciudad: cada residuo en su lugar”, una estrategia que busca modificar hábitos cotidianos y avanzar hacia un modelo de manejo de desechos más sustentable.

Al encabezar el arranque de esta campaña, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que a partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio entregar los residuos debidamente separados en orgánicos, reciclables y no reciclables, como parte de una política ambiental de largo plazo.

¿Por qué dejará de usarse el término “basura” para adoptar el de “residuos”?

Durante el evento, la mandataria capitalina reiteró que la separación correcta de residuos es una tarea diaria que contribuye a reducir la contaminación, facilita el trabajo del personal de limpia y permite aprovechar materiales que aún tienen valor.

“Cada persona en la Ciudad de México produce 1.07 kilogramos de residuos al día. Somos la segunda entidad que más genera en el país, por eso necesitamos iniciar el cambio desde casa”, señaló Brugada Molina.

Asimismo, enfatizó que dejará de utilizarse el término “basura” para adoptar el concepto de “residuo”, al tratarse de materiales que pueden reutilizarse, reciclarse o transformarse, en lugar de desecharse sin aprovechamiento.

¿Quiénes orientarán a la ciudadanía para la separación correcta de residuos?

Para garantizar que la población conozca cómo separar correctamente sus residuos, el Gobierno de la CDMX informó que personal del servicio de limpia, así como educadores ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y facilitadores de PILARES, fueron capacitados para orientar a la ciudadanía.

Estos equipos llevarán la información directamente a colonias, escuelas y espacios comunitarios, al ser el primer contacto con vecinos, con el objetivo de resolver dudas y fomentar la participación social.

Días y tipos de residuos: así se separa la basura en la CDMX

Cada tipo de residuo tiene días específicos para su recolección. Las autoridades reiteraron que es indispensable respetar el calendario establecido:

Residuos orgánicos: martes, jueves y sábado

martes, jueves y sábado Residuos reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo

lunes, miércoles, viernes y domingo Residuos no reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo

Meta ambiental rumbo a 2030

La jefa de Gobierno se comprometió a que, para el año 2030, al menos 50% de los residuos generados en la CDMX deberán reciclarse o transformarse antes de llegar a su disposición final. Esta meta forma parte de una estrategia integral para disminuir el impacto ambiental de la capital y reducir la presión sobre rellenos sanitarios y sitios de disposición.

De acuerdo con las autoridades, la correcta separación desde el origen permitirá fortalecer cadenas de reciclaje, impulsar la economía circular y mejorar las condiciones laborales de quienes participan en el manejo de residuos.

