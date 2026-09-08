Agricultores y pacientes con fibrosis encabezan protestas en CDMX este 8 de septiembre

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Anticipa tus traslados. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 8 de septiembre se registrarán 22 protestas y actividades en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de trabajadores agrícolas y colectivos por el Día Mundial de la Fibrosis Quística.

Habrá una marcha; seis concentraciones; tres citas agendadas; dos rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades en CDMX para este 8 de septiembre destacan una marcha por el Día Mundial de la Fibrosis Quística y una concentración de trabajadores agrícolas en Insurgentes Sur.

Protestas y actividades CDMX este 8 de septiembre

Fundación “Un Respiro para la Vida”, A.C.

Hora: 10:00 horas.

Lugar: Monumento a Cuauhtémoc, avenida Paseo de la Reforma y Lucerna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Cámara de Diputados.

Motivo: En el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Fibrosis Quística”, realizarán una marcha para exigir servicios de diagnóstico y tratamiento de la fibrosis quística en México, así como la inclusión del medicamento de última generación “Trikafta” en el cuadro básico de salud para pacientes con esta enfermedad.

Aforo: 120 personas.

Colectiva “Equis, Justicia para las Mujeres”

Hora: 10:00 horas.

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Destino: Palacio Nacional.

Motivo: Exigen el reconocimiento de la inocencia y la anulación de una sentencia de 30 años impuesta por secuestro a una mujer originaria de Guerrero, quien permaneció 25 años en el penal de Atlacholoaya. También solicitan revisar las irregularidades de su proceso y reconocer que fue víctima de violaciones a sus derechos humanos.

Aforo: 50 personas.

Observaciones: No se descarta que se sumen otras colectivas y que haya afectaciones viales.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

Lugar: Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y avenida Gran Canal y Circuito Interior.

Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Aforo: 45 personas.

Colectivo “Casanova”

Hora: 13:00 horas.

Lugar: Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Fortuna, colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero.

Motivo: Colocarán un tendedero de acosadores y violentadores para exponerlos ante la comunidad estudiantil.

Aforo: 35 personas.

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas

Hora: 10:00 horas.

Lugar: Comisión Nacional del Agua, avenida Insurgentes Sur No. 2416, colonia Copilco el Bajo, alcaldía Coyoacán.

Motivo: Exigen acceso justo y equitativo al agua para productores agrícolas, reparto del recurso sin privilegios para grandes empresas, construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica rural, transparencia en la gestión hídrica y participación de los trabajadores del campo en las decisiones que afectan su actividad productiva.

Aforo: 200 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Aforo: 30 personas.

Citas agendadas

Jueces y Magistrados en Retiro

Hora: Durante el día.

Lugar: Senado de la República, avenida Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Motivo: Exigen el pago inmediato de indemnizaciones y pensiones complementarias, conforme al artículo décimo transitorio de la reforma judicial.

Aforo: 25 personas.

Frente Popular de la Mujer Indígena de la Ciudad de México

Hora: Durante el día.

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Motivo: Exigen espacios en la vía pública para la venta de sus artesanías.

Aforo: 5 personas.

Colectivo Queremos Trabajo Digno

Hora: 10:30 horas.

Lugar: Secretaría de Administración y Finanzas, oficinas centrales, avenida Niños Héroes No. 65, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Motivo: Exigen alto a los despidos injustificados del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y respeto a sus derechos laborales.

Aforo: 20 personas.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: Durante el día.

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Motivo: Asistirán en apoyo a la audiencia de un presunto responsable del delito de secuestro, para solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso y denunciar presunta fabricación de delitos, irregularidades en las investigaciones, uso indebido de la prisión preventiva y violaciones al debido proceso.

Aforo: 30 personas.

Rodadas ciclistas para hoy

Ciclópolis

Hora: 06:00 horas.

Lugar: Ciclópolis Coyoacán, avenida Miguel Ángel de Quevedo No. 287, colonia Romero de Terreros.

Destino: Ajusco, Cerro Pico del Águila, kilómetro 21, colonia Héroes de 1910, alcaldía Tlalpan.

Aforo: 35 personas.

People for Bikes – Coyoacán

Hora: 06:00 horas.

Lugar: People for Bikes “Coyoacán”, avenida Miguel Ángel de Quevedo No. 217, colonia Oxtopulco.

Destino: Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras.

Aforo: 20 personas.

Eventos culturales para hoy

Jorge Medina y Josi Cuén “Juntos en el Corazón de México”

Hora: 20:30 horas.

Lugar: Auditorio Nacional.

Aforo: 9 mil 790 personas.

China Homelife México

Hora: 09:00 horas.

Lugar: Centro Banamex.

Fecha: Del 08 al 10 de septiembre de 2026.

Aforo: 8 mil personas.

Festival del Terror

Hora: 10:00 horas.

Lugar: Six Flags México.

Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026.

Aforo: 15 mil personas.

Observaciones: Evento privado.

Conferencia de prensa Paco de Miguel “Tu Familia es Mi Familia”

Hora: 12:00 horas.

Lugar: Teatro Metropólitan.

Aforo: 150 personas.

Observaciones: Evento privado.

Conferencia de prensa Rebel Cats

Hora: 16:00 horas.

Lugar: Teatro Metropólitan.

Aforo: 150 personas.

Observaciones: Evento privado.

4º Congreso Mundial de Turismo Deportivo ONU Turismo

Hora: Diversos horarios.

Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez.

Fecha: Del 07 al 10 de septiembre de 2026.

Aforo: 500 personas.

Actividades deportivas para hoy

Nocaut en Tepito

Hora: 11:00 horas.

Lugar: avenida del Trabajo entre Peñón y Rivero, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Aforo: 350 personas.

Lucha Libre Profesional

Hora: 19:30 horas.

Lugar: Arena México.

Aforo: 4 mil personas.

Actividades religiosas

Fiesta Patronal en Honor al Sr. de la Misericordia

Hora: 08:00 horas.

Lugar: Plazuela de los Reyes, Parroquia de los Santos Reyes, Pueblo de los Reyes Hueytlilac, alcaldía Coyoacán.

Fecha: Del 04 al 08 de septiembre de 2026.

Aforo: 30 mil personas.

Peregrinación a la Basílica de Guadalupe de la Empresa Mexicana de Lucha Libre AAA

Hora: 11:00 horas.

Inicia: Escaleras del Auditorio Nacional.

Termina: Basílica de Guadalupe.

Aforo: 500 personas.

Feria Patronal en Honor a la Divina Infinita 2026

Hora: Diversos horarios.

Lugar: Pueblo de la Magdalena Petlacalco, alcaldía Tlalpan.

Fecha: 07, 08, 09 y 13 de septiembre de 2026.

Aforo: 3 mil personas.

Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico en CDMX por las protestas y actividades de este 8 de septiembre.

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