CDMX registra 315 nuevos casos de despojo en menos de un mes

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Fiscalía CDMX informó que hay 22 inmuebles asegurados. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que entre el 5 y el 31 de agosto de 2026 se iniciaron 315 nuevas carpetas de investigación por despojo, como parte de la estrategia implementada para combatir este delito en la capital.

Durante la presentación del informe de seguridad, la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján detalló que las denuncias continúan en proceso de análisis para determinar su naturaleza jurídica y avanzar en la recuperación de inmuebles.

Más de 300 denuncias en menos de un mes

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, de las 315 denuncias registradas:

5 fueron por despojo con violencia

56 correspondieron a despojo sin violencia

154 se encuentran en proceso de verificación

100 fueron reclasificadas y canalizadas como otros delitos

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar cuántos de los casos en revisión derivarán formalmente en procesos por despojo.

Aseguran 22 inmuebles y detienen a 114 personas

Como resultado de las acciones realizadas durante ese periodo, la Fiscalía reportó:

22 inmuebles asegurados

114 personas detenidas por presunta relación con este delito

Además, se reportaron avances en distintos expedientes relacionados con la recuperación de propiedades para sus legítimos poseedores.

Algunos inmuebles ya fueron restituidos

La fiscal Bertha Alcalde explicó que parte de los casos ya registran resultados concretos.

“Podemos decir que de estos 61 casos ya se logró el aseguramiento de 22 inmuebles, que ya son inmuebles seguros, es decir, ya el denunciante está en posesión del inmueble; tenemos 17 casos que ya han sido llevados ante un juez y cinco casos en donde ya hay una mediación exitosa”.

La funcionaria señaló que el objetivo es acelerar los procesos de investigación y restitución para evitar que las propiedades permanezcan ocupadas de manera irregular mientras se resuelven los procedimientos judiciales.

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