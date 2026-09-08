Supervía en CDMX cambia operación a partir de este 7 de septiembre

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Supervía en CDMX cambia operación. Foto: Cuartoscuro/Getty

A partir de este lunes 7 de septiembre, Supervía Poniente implementará una nueva dinámica para operar su carril reversible en la Ciudad de México, de acuerdo con el aforo vehicular.

La medida busca aprovechar la capacidad de la vialidad y agilizar la circulación, principalmente en dirección poniente, por lo que los conductores deberán mantenerse atentos a la señalización durante sus recorridos.

📢🚗 ¡Atención, usuarios de Supervía! A partir de HOY 7 de septiembre habrá una nueva dinámica de circulación. Infórmate y mantente atento a los señalamientos durante tu recorrido.#AcércateConSupervía #Movilidad #ConduceSeguro pic.twitter.com/NKT3rWwWmy — Supervía CDMX (@Supervia_CDMX) September 7, 2026

¿Cómo funcionará el carril reversible de Supervía?

A partir del 7 de septiembre, el carril reversible de Supervía será habilitado de manera gradual, dependiendo de las condiciones del tránsito que se registren cada día.

De acuerdo con Supervía, el objetivo es aprovechar de mejor manera la capacidad disponible de la vialidad y favorecer los viajes de largo recorrido.

La operación comenzará en el tramo comprendido entre Avenida Poetas y Santa Fe, siempre que las condiciones del tránsito lo requieran. El flujo vehicular será monitoreado para determinar si es necesario ampliar la operación del carril reversible hacia otros puntos de la vialidad.

¿Hasta dónde podría ampliarse el carril reversible?

Supervía contempla que, cuando el aforo vehicular lo requiera, la operación pueda ampliarse desde Avenida Las Torres hasta Puente Punta Santa Fe; esta ampliación busca mantener una circulación continua y favorecer principalmente el tránsito en dirección poniente.

El nuevo tramo será delimitado de manera segura durante las horas previas a su entrada en operación, con el propósito de establecer claramente la zona destinada al flujo reversible.

La habilitación, sin embargo, no será permanente. La infraestructura se utilizará únicamente cuando las condiciones de tránsito hagan necesaria esta medida.

¿Qué deben considerar los automovilistas?

Los conductores deberán tomar en cuenta algunas modificaciones mientras el carril reversible se encuentre activo.

Entre las principales consideraciones se encuentran:

Si se circula de Santa Fe hacia Periférico , el carril de alta permanecerá cerrado durante la operación del reversible.

, el carril de alta permanecerá cerrado durante la operación del reversible. Los vehículos que utilicen el carril reversible no podrán utilizar las salidas de Centenario ni de Calzada de las Águilas en dirección a Santa Fe.

ni de en dirección a Santa Fe. Los conductores deberán respetar los señalamientos instalados a lo largo del recorrido.

Se recomienda evitar cambios bruscos de carril para no afectar la circulación continua.

Los automovilistas deberán circular con las luces encendidas.

Estas disposiciones buscan reducir confusiones entre vehículos que circulan en sentidos opuestos y disminuir riesgos durante los periodos en los que se active el carril reversible.

El carril reversible dependerá del aforo vehicular

Uno de los principales cambios consiste en que el carril reversible no estará habilitado de manera permanente. Supervía realizará una valoración de las condiciones de tránsito para determinar cuándo es necesario ponerlo en funcionamiento y, en caso de un incremento del aforo, analizar una posible ampliación del tramo.

Los usuarios deberán prestar atención a los señalamientos y a las condiciones de operación durante cada recorrido, ya que la configuración de los carriles podrá modificarse dependiendo del comportamiento del tránsito.

Con esta dinámica, Supervía busca utilizar de manera flexible la capacidad de la vialidad y mantener una circulación continua, al tiempo que se reducen los riesgos derivados de la circulación de vehículos en sentidos opuestos.

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