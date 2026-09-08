CDMX inicia proceso electoral 2027: capitalinos elegirán 286 cargos

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En 2027 habrá elecciones en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició formalmente el proceso electoral 2026-2027, en el que más de 8 millones de capitalinos podrán elegir 16 alcaldías, 66 diputaciones y 204 concejalías.

La jornada electoral se realizará el domingo 6 de junio de 2027, cuando estarán en juego 286 cargos de elección popular en las 16 demarcaciones territoriales de la capital.

¿Qué van a elegir los capitalinos en 2027?

Durante la elección, los ciudadanos de la Ciudad de México elegirán a las personas que ocuparán las 16 alcaldías, además de diputaciones locales y concejalías.

Para la jornada electoral, el IECM prevé instalar 13 mil 962 casillas en toda la capital.

La votación se llevará a cabo de las 8:00 a las 18:00 horas. El consejero electoral Ernesto Ramos Mega explicó que los resultados de las actas que sean capturadas en las casillas podrán hacerse públicos la misma noche de la elección.

“La misma noche de la elección, como se van llegando los resultados de las actas electorales que fueron capturadas en las casillas y se van a hacer públicas a través de este sistema, no solamente la información, sino la imagen de las actas”. Ernesto Ramos Mega, consejero electoral del IECM

Las precampañas para diputaciones y alcaldías iniciarán el 4 de enero de 2027. Las campañas comenzarán el 4 de abril y concluirán el 2 de junio.

IECM llama a evitar la violencia electoral

Durante el inicio del proceso, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, llamó a los partidos y actores políticos a respetar las reglas durante las precampañas y campañas.

También pidió cumplir las disposiciones sobre fiscalización, propaganda, paridad y acciones afirmativas, así como prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género y cualquier forma de discriminación.

Buscan aumentar el voto de los jóvenes

Del padrón electoral, casi 244 mil personas tienen entre 18 y 19 años, por lo que podrán votar por primera vez.

Las autoridades electorales reconocieron que la participación suele disminuir durante las elecciones intermedias. En 2015 participó el 43.59% de la ciudadanía y en 2021 la cifra alcanzó el 52.18%.

Patricia Avendaño señaló que las personas de entre 19 y 35 años son el sector que menos participa, mientras que las personas de 60 años y más registran los mayores niveles de votación.

El reto para el IECM será impulsar la participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes, rumbo a las elecciones de 2027.

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