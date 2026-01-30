Ojo, capitalinos: en febrero suben estas multas en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

En la Ciudad de México (CDMX), los costos de las multas de tránsito aumentarán a partir de febrero, debido a la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que pasará de 113.14 pesos a 117.31 pesos.

¿Cómo quedarán las multas?

Insultar a un agente de tránsito

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, insultar a un agente de tránsito puede ser sancionado con una multa de 20, 25 o 30 veces la UMA. Con el nuevo valor, en febrero la sanción máxima será de 3 mil 519 pesos, en caso de aplicarse la multa de 30 UMAS.

En comparación, en enero dicha infracción tenía un costo máximo de 3 mil 394 pesos.

“I. Insultar, denigrar o golpear al personal que desempeña labores de agilización del tránsito y aplicación de las sanciones establecidas en este Reglamento; los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente”, establece el artículo 7 del reglamento.

Rebasar por la derecha

Otra infracción común, especialmente entre motociclistas, es rebasar por la derecha. Aunque se presenta con frecuencia, no siempre se sanciona.

El artículo 20 señala que los conductores de motocicletas deben sujetarse a las disposiciones generales de tránsito y específica:

“II. Adelantar otro vehículo sólo por el lado izquierdo; el motociclista que incumpla lo dispuesto en la presente disposición será sancionado con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir”.

Con el nuevo valor de la UMA, rebasar incorrectamente puede implicar una multa de mil 173 pesos, mientras que en enero era de mil 131 pesos.

Circular por una ciclovía o ciclopista

En caso de circular por una ciclovía o ciclopista, la sanción es de 20, 25 o 30 UMAS, además de seis puntos a la licencia de conducir, según el artículo 21, sección II. Si se aplica la sanción máxima, el conductor deberá pagar 3 mil 519 pesos.

Invadir los carriles confinados del transporte público

Otra infracción recurrente es invadir los carriles confinados del transporte público, cuya multa es equivalente a la anterior.

Para los conductores de transporte público que circulen por los carriles centrales de vías de acceso controlado sin autorización expresa, la sanción va de 20, 30 o 40 UMAS y seis puntos a la licencia, de acuerdo con el artículo 23, sección I.

En caso de recibir la multa máxima, el monto a pagar será de 4 mil 692 pesos.

Por ello, las autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir, ya que a partir de febrero las multas de tránsito serán más elevadas.

