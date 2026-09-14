Mujeres víctimas de violencia tendrán atención de salud mental y adicciones en Azcapotzalco

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Foto: Getty Images

La Ciudad de México (CDMX) cuenta desde ahora con un nuevo espacio especializado para atender a mujeres en situación de violencia de género que también presentan afectaciones de salud mental o enfrentan consumo de sustancias psicoactivas. Se trata del Primer Centro de Atención Especializada en Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, instalado en la unidad Siempre Vivas Azcapotzalco.

El centro fue inaugurado por las secretarías de las Mujeres y de Salud Pública de la Ciudad de México y será operado por el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA).

La nueva unidad busca ofrecer atención oportuna y accesible con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, de manera que las usuarias de las unidades Siempre Vivas puedan contar con una ruta especializada cuando las consecuencias de la violencia también afectan su bienestar emocional o están relacionadas con el consumo de sustancias.

¿Qué atención ofrecerá el centro de salud mental en Azcapotzalco?

El nuevo espacio está dirigido a mujeres que viven o han vivido situaciones de violencia de género y que requieren apoyo relacionado con su salud mental o con el consumo de sustancias psicoactivas.

La intención es que la atención no se divida entre diferentes instituciones cuando una misma mujer enfrenta varias circunstancias al mismo tiempo. Bajo este modelo, se busca facilitar la canalización desde las unidades Siempre Vivas hacia servicios especializados.

La directora general del IASAMA, Amaya Ordorika Imaz, explicó que la atención debe considerar la situación integral de cada mujer y evitar que tenga que desplazarse entre distintas dependencias o repetir su historia en cada servicio.

El modelo, detalló, se construye sobre cuatro ejes: perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad y reducción de riesgos.

Con este enfoque, las usuarias son consideradas sujetas de derechos y decisiones, mientras que el acompañamiento debe adaptarse a sus necesidades y circunstancias.

¿Por qué se creó este centro para mujeres?

La apertura del espacio surgió a partir de diagnósticos realizados entre las instituciones involucradas, en los que se identificaron casos que requerían una atención especializada y para los cuales no existían rutas suficientemente adecuadas.

La secretaria de las Mujeres de la CDMX, Daptnhe Cuevas Ortiz, señaló que uno de los objetivos es fortalecer la coordinación entre las instituciones públicas y organizaciones que atienden a mujeres.

Durante la inauguración, Cuevas Ortiz destacó que la salud mental es un derecho y llamó a eliminar los estigmas alrededor de este tema.

La funcionaria explicó que la creación del centro representa un trabajo conjunto con el sector salud y otras dependencias, además de organizaciones civiles, para construir una red de atención más amplia.

También adelantó que el objetivo a mediano plazo es llevar este modelo a otras zonas de la capital.

Buscan replicar el modelo en otras zonas de CDMX

Actualmente existen unidades Siempre Vivas distribuidas en distintos puntos de la CDMX. A partir de esta experiencia, la Secretaría de las Mujeres plantea ampliar la atención especializada.

La meta es que, a mediano plazo, existan espacios similares que permitan cubrir estratégicamente las regiones Norte, Sur, Oriente y Poniente de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, esta expansión permitiría reducir los traslados y establecer una ruta de derivación más directa para las mujeres que ya reciben atención en las unidades Siempre Vivas.

La intención es que una mujer que necesite apoyo especializado pueda ser canalizada sin tener que enfrentar recorridos complejos entre diferentes puntos de la ciudad.

Violencia y salud mental, ¿por qué se atienden juntas?

Durante la inauguración, la secretaria de Salud Pública de la CDMX, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que el nuevo centro parte de la relación entre las consecuencias de la violencia y las necesidades de atención sanitaria.

Gasman señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la violencia un problema de salud pública y destacó que también puede relacionarse con el consumo de sustancias psicoactivas.

Por ello, explicó, ambos fenómenos no deben abordarse como problemas completamente separados cuando se presentan en una misma persona.

El centro busca precisamente atender esta combinación de necesidades y acompañar a las mujeres en procesos orientados a recuperar su proyecto de vida y fortalecer su autonomía.

Un modelo que busca eliminar estigmas sobre la salud mental

Otro de los objetivos de la nueva unidad es contribuir a que solicitar atención psicológica o relacionada con la salud mental no sea motivo de estigmatización.

Durante la inauguración, Daptnhe Cuevas sostuvo que hablar de salud mental debe entenderse desde la perspectiva de un derecho y no como una condición que genere discriminación.

La funcionaria también destacó la importancia de sumar capacidades entre distintas instituciones para responder a situaciones que requieren más de un tipo de atención.

Con la apertura del centro de Siempre Vivas Azcapotzalco, la Ciudad de México incorpora un espacio especializado que combina la atención de salud mental, consumo de sustancias y violencia de género bajo una misma ruta institucional.

El proyecto contempla además su eventual ampliación hacia otras regiones de la capital, con el propósito de acercar estos servicios a las mujeres que ya tienen contacto con las unidades Siempre Vivas.

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