Verificentros CDMX: ¿abren el 15 y 16 de septiembre?

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Verificentros CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los Verificentros CDMX operarán con normalidad el martes 15 de septiembre de 2026, en un horario de 8:00 a 19:00 horas, mientras que el miércoles 16 de septiembre permanecerán cerrados durante todo el día por tratarse de una jornada de descanso obligatorio. Por ello, los automovilistas que necesiten realizar la verificación vehicular deberán tomar en cuenta estos horarios para programar su visita.

¿Abren los Verificentros CDMX el 15 de septiembre?

Sí. Los Verificentros de la Ciudad de México brindarán servicio de manera habitual el 15 de septiembre, con atención de 8:00 a 19:00 horas.

Los conductores podrán acudir durante este horario para realizar los trámites y procedimientos relacionados con la verificación vehicular, de acuerdo con la operación establecida para ese día.

¿Los Verificentros CDMX abren el 16 de septiembre?

No. El 16 de septiembre de 2026, los verificentros permanecerán cerrados todo el día debido a la conmemoración de la Independencia de México y al descanso obligatorio correspondiente a esta fecha.

Por lo tanto, quienes tengan previsto acudir a verificar su automóvil deberán considerar que no habrá atención en los centros de verificación durante esa jornada.

Horarios de Verificentros CDMX

15 de septiembre: abierto de 8:00 a 19:00 horas.

abierto de 8:00 a 19:00 horas. 16 de septiembre: cerrado todo el día.

Los automovilistas que necesiten realizar la verificación vehicular en CDMX pueden organizar su visita para el 15 de septiembre o considerar el siguiente día de operación, tomando en cuenta sus obligaciones y el calendario correspondiente.

De esta manera, el servicio funcionará con normalidad el 15 de septiembre y se suspenderá durante el 16 de septiembre por el día de descanso obligatorio.

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