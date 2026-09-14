¿El 15 y 16 de septiembre cobran los parquímetros de CDMX?

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Parquímetros en CDMX durante fiestas patrias Foto: Cuartoscuro

Los parquímetros de CDMX tendrán un cambio en su operación durante las Fiestas Patrias, pero únicamente uno de los dos días se suspenderá el cobro. El 15 de septiembre sí habrá que pagar la tarifa correspondiente, mientras que el 16 de septiembre no se realizará el cobro.

¿Se paga el parquímetro el 15 de septiembre?

De acuerdo con la información de ecoParq, el sistema de parquímetros contempla determinados días en los que se suspende el cobro, entre ellos los considerados como días de descanso obligatorio conforme a la legislación vigente.

Aunque el 15 de septiembre es la víspera del aniversario de la Independencia de México, esta fecha no está considerada como día de descanso obligatorio.

Quienes estacionen su vehículo en una zona regulada por parquímetros durante el horario establecido deberán cubrir la tarifa correspondiente.

🔔 ¡Recuerda!

Este martes 15 de septiembre todas las zonas de parquímetros #EcoParq operan con normalidad.



Recuerda realizar tu pago correspondiente en parquímetro o através de nuestras Apps autorizadas.🇲🇽#MovilidadCDMX #ecoParq pic.twitter.com/ZkRlIW5f8D — ecoParq (@ecoParq) September 12, 2026

¿El 16 de septiembre se paga el parquímetro?

En el caso del 16 de septiembre, la situación es diferente. La Ley Federal del Trabajo establece esta fecha como día de descanso obligatorio, por lo que se suspende el cobro de parquímetros.

Esto significa que los automovilistas que utilicen los espacios regulados por ecoParq durante ese día no tendrán que realizar el pago correspondiente.

La medida puede beneficiar a quienes tengan previsto salir durante las Fiestas Patrias para participar en actividades familiares o acudir a los distintos puntos de celebración en la Ciudad de México.

¿Qué otros días no cobran los parquímetros en CDMX?

Además del 16 de septiembre, existen otras fechas en las que se suspende el cobro de parquímetros, como el 1 de enero, el 1 de mayo y el tercer lunes de noviembre.

El pago también se suspende todos los domingos, sin importar el polígono donde opere el sistema.

Entre las zonas contempladas se encuentran Anzures, Polanco, Lomas, Florida, Benito Juárez Norte y Sur, Roma-Condesa y Guadalupe Inn.

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