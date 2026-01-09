Alcaldía Benito Juárez tendrá corte de agua este viernes por trabajos de automatización en el pozo La Huerta

GENERANDO AUDIO...

Este viernes 9 de enero habrá corte de agua programado en la colonia Letrán Valle de la alcaldía Benito Juárez, según informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó a los residentes.

Asimismo, acotó que la suspensión se debe a que el equipo técnico realizará trabajos de automatización en el pozo La Huerta, lo que obligará a dejar la infraestructura fuera de operación temporalmente.

¿Por qué el corte de agua y qué hacer?

Este jueves, la dependencia capitalina informó sobre la interrupción programada del suministro, que afectará a la colonia Letrán Valle, en la CDMX, a partir de las 14:00 horas, cuando comenzarán los trabajos de automatización del pozo La huerta.

Mientras que, según acotó la Segiagua, se prevé que el suministro de agua sea restablecido cuatro horas después, a las 18:00 horas, una vez que las labores hayan sido concluidas.

Sin embargo, pese a que no se prevé que la suspensión se extienda durante más tiempo, las autoridades capitalinas pondrán pipas de agua a disposición de los colonos cuyas actividades esenciales se vean afectadas por la falta de presión en el suministro.

En caso de necesitarlo, los residentes de la Benito Juárez afectados solo tendrán que solicitar el servicio a través de camiones cisterna a través de la Línea H2O, marcando al *426.

