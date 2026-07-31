Alcaldía Venustiano Carranza rompe récord Guinness con la torta más grande del mundo

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Alcaldía V. Carranza logra récord Guinness con megatorta. Foto: Cuarto/Gobierno

La alcaldía Venustiano Carranza consiguió un récord Guinness durante la edición 21 del Torta Fest 2026, luego de elaborar la torta más grande del mundo, que superó 1.7 toneladas de peso y alcanzó 100 metros de longitud, de acuerdo con el resultado oficial del pesaje realizado bajo supervisión internacional.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, asistió al evento y reconoció el esfuerzo de la alcaldesa Evelyn Parra, así como de las personas que participaron en la elaboración de la megatorta, celebrado el pasado 29 de julio.

¡Lo logramos! 🥖🏆 Hoy hicimos historia. En #MiBellaVenus rompimos el Guinness World Records de la torta más grande del mundo. Un logro que demuestra que cuando nuestro pueblo se une, no hay límites.



¡De Venustiano Carranza para el mundo! ❤️🌍#RécordGuinness #OrgulloVC… pic.twitter.com/osWvqca1mQ — EVELYN PARRA (@evelyn_parraA) July 30, 2026

Clara Brugada felicita a Evelyn Parra por romper el récord Guinness

Durante su participación en el Torta Fest 2026,Clara Brugada destacó que obtener un récord Guinness representa un logro importante por el nivel de organización y cumplimiento de los requisitos internacionales.

“Romper el récord Guinness no es nada sencillo. Vengo a felicitar a la alcaldesa Evelyn Parra y a todo el equipo de Venustiano Carranza por este logro tan importante”, expresó la mandataria capitalina.

La presencia de la jefa de Gobierno formó parte de las actividades de esta edición de la tradicional feria gastronómica que reúne a miles de visitantes cada año.

Megatorta supera las 1.7 toneladas y rompe la marca mundial

La alcaldesa Evelyn Parra explicó que uno de los principales objetivos de la edición 2026 de la Feria de la Torta era obtener el récord Guinness mediante la elaboración de una megatorta de 100 metros de largo, la cual fue sometida a un proceso oficial de pesaje con estrictos estándares de higiene y supervisión internacional.

Al concluir la evaluación, se confirmó que la preparación alcanzó más de mil 700 kilogramos, con lo que se rompió la marca que buscaba establecer la alcaldía.

¡Es oficial! Tenemos Récord Guinness de la torta más grande. Gracias a la dedicación y cariño de todas y todos los que lo hicieron posible. ¡Esto es de Venustiano Carranza para el mundo! #RécordGuinness #TortaGigante #EvelynParra #OrgulloVC pic.twitter.com/TWHGaUHhzU — EVELYN PARRA (@evelyn_parraA) July 30, 2026

Torta Fest 2026 reunió sabores de México y otros países

La edición 21 del Torta Fest reunió a decenas de expositores provenientes de distintos estados del país, entre ellos Jalisco, Veracruz, Yucatán, Tamaulipas, Puebla, Sinaloa, Oaxaca, Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México.

Además, participaron representantes gastronómicos de Cuba, Colombia, China, Uruguay, República Dominicana, Argentina, Venezuela, España y Alemania, quienes ofrecieron diferentes especialidades al público. Las y los asistentes pudieron degustar tortas tradicionales, así como versiones gourmet y recetas internacionales, con precios accesibles.

El Torta Fest se consolida como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la CDMX

La Feria de la Torta es considerada uno de los encuentros gastronómicos y culturales más importantes de la capital del país, al reunir año con año a cocineros, comerciantes y visitantes interesados en una de las preparaciones más representativas de la gastronomía mexicana.

Esta edición no sólo reunió culturas y diversos estados de México, sino que también logró inscribir el nombre de Venustiano Carranza en el libro de los récord Guinness, gracias a la elaboración de la torta más grande del mundo, que superó 1.7 toneladas de peso y 100 metros de longitud.

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