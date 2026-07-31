Detienen a cuatro hombres por presunto intento de despojo de inmueble en Benito Juárez

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SSC captura a cuatro sujetos por intentar apropiarse de una casa. Foto: SSC

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), detuvieron a cuatro hombres señalados como posibles responsables de tratar de apropiarse de un inmueble ubicado en calles de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez.

¿Cómo sucedió la detención?

La acción policial se registró cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur, alertaron a los policías del cuadrante, de dos hombres en actitud inusual que cambiaban las chapas de un predio localizado en la avenida Américas y la calle Manuel Acuña, a donde se dirigieron de inmediato.

Al arribar, observaron a cuatro sujetos que con apoyo de un desarmador y unas pinzas cambiaban las chapas y las cerraduras de las puertas, y al cuestionarlos sobre la actividad se mostraron visiblemente nerviosos, cayeron en contradicciones y no pudieron acreditar la propiedad del inmueble.

Detienen a cuatro hombres con herramientas para cambiar cerraduras

Por tal motivo fueron detenidos y en apego a los protocolos de actuación les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron un desarmador de punta plana con mango amarillo y unas pinzas de presión color metálico.

A los detenidos de 21, 37, 42 y 62 años de edad, les comunicaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado, los presentaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal y dará inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

SSC identifica antecedentes de dos de los detenidos

Cabe hacer mención que, tras un cruce de información, se tuvo conocimiento que el detenido de 37 años de edad, cuenta con una carpeta de investigación por el delito de allanamiento de morada en el año 2023 y una presentación al Juzgado Cívico, por Impedir el libre tránsito de las personas, en el año 2018.

De igual forma se supo que el detenido de 42 años de edad, cuenta con dos carpetas de investigación por lesiones, en el año 2022.

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