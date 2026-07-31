Denuncian que también hay invasión de inmuebles en Iztacalco

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En CDMX siguen apareciendo testimonios de despojos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), una mujer denunció que una de sus propiedades, ubicada en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, habría sido ocupada por personas que presuntamente ingresaron al domicilio sin su autorización.

¿Qué se sabe de la invasión en Iztacalco?

El testimonio, lo presentó la cuenta Bicimanager en TikTok. La mujer señaló que ella y su esposo adquirieron la propiedad en 2002, ubicada en la calle Sur 8 A número 22, y que a principios de noviembre de 2025 la inquilina que habitaba el inmueble dejó la vivienda.

Días después, relató, familiares le informaron que otras personas presuntamente habían ingresado al domicilio y estaban introduciendo objetos con ayuda de un camión.

“Estas personas botaron la chapa de mi casa y se apropiaron de mi domicilio”, señaló la mujer, quien afirmó que los ocupantes argumentan contar con un contrato de arrendamiento, aunque aseguró que nadie les rentó la propiedad.

La denunciante explicó que, tras acudir al lugar, sus familiares solicitaron apoyo policial; sin embargo, indicó que los ocupantes señalaron tener un contrato y que debían presentar una denuncia.

Denuncia despojo, pero no le hacen caso

La mujer afirmó que presentó una denuncia ante las autoridades, Fiscalía de CDMX, y entregó documentos para acreditar la propiedad, además de testigos. No obstante, señaló que con el paso de los meses no obtuvo una solución.

También relató que en junio las personas que ocupaban el inmueble comenzaron a realizar modificaciones en la vivienda, por lo que acudió nuevamente a la Fiscalía. De acuerdo con su testimonio, posteriormente le informaron que la carpeta de investigación se había extraviado.

La mujer pidió a las autoridades intervenir para recuperar su inmueble y que se dé seguimiento a su denuncia.

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