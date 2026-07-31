La licencia permanente en CDMX tiene fecha de salida: así puedes tramitarla antes de diciembre

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Licencia permanente. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el plazo para tramitar la licencia permanente en CDMX concluirá en diciembre de 2026, por lo que las personas interesadas aún pueden realizar el procedimiento antes de que finalice el periodo establecido. Ante ello, las autoridades recordaron que el trámite requiere una cita previa, la cual puede programarse en línea mediante la plataforma oficial del gobierno capitalino.

La administración capitalina reiteró que quienes cumplan con los requisitos podrán iniciar el proceso de manera digital para elegir la fecha, hora y módulo donde realizarán el trámite correspondiente.

Cómo sacar cita para la licencia permanente en CDMX

Las personas que deseen obtener la licencia permanente en CDMX pueden iniciar el procedimiento mediante la plataforma oficial habilitada por el Gobierno capitalino.

El proceso en línea contempla los siguientes pasos:

Iniciar sesión con una cuenta Llave CDMX.

Seleccionar la opción “Nuevo trámite”.

Elegir la forma de pago.

Cargar la documentación requerida.

Esperar la validación del pago para continuar con la expedición del documento.

En caso de que sea la primera licencia para conducir que obtiene el solicitante en la Ciudad de México, deberá realizar previamente el curso y la evaluación teórica correspondiente, como parte de los requisitos establecidos por las autoridades.

Requisitos para tramitar la licencia permanente CDMX

Entre los requisitos contemplados para obtener la licencia permanente CDMX se encuentran:

Contar con una cuenta Llave CDMX.

Presentar identificación oficial.

Acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el trámite.

No tener adeudos, conforme a la validación del sistema.

Para quienes tramitan por primera vez una licencia en la Ciudad de México, acreditar el curso y examen teórico de conducción.

El trámite puede realizarse en línea y, dependiendo del caso, concluirse en los módulos habilitados por las autoridades capitalinas.

¿Quiénes pueden tramitar la licencia permanente?

El trámite está dirigido a personas que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México. En caso de solicitar una licencia por primera vez, será necesario acreditar la evaluación correspondiente sobre conocimientos de conducción, conforme a los lineamientos vigentes.

Quienes ya cuenten con una licencia de conducir tipo A expedida por la Ciudad de México podrán realizar el procedimiento de acuerdo con las condiciones establecidas por la autoridad.

¿Hasta cuándo estará disponible el trámite?

El Gobierno capitalino confirmó que la licencia permanente únicamente podrá tramitarse hasta diciembre de 2026. Después de esa fecha, el programa concluirá conforme a lo anunciado por las autoridades.

Por ello, quienes deseen obtener este documento deberán realizar el proceso y agendar su cita antes de que finalice el plazo.

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