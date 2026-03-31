Alcaldías de CDMX que tendrán ley seca por Semana Santa 2026
Durante las festividades de Semana Santa las alcaldías Gustavo A. Madero (GAM), Iztapalapa y Magdalena Contreras de la Ciudad de México (CDMX) aplicarán ley seca para controlar la venta y consumo de alcohol. Estas son las fechas clave en cada una de las demarcaciones mencionadas.
Habrá ley seca en alcaldías de la Ciudad de México durante la Semana Santa
Gustavo A. Madero
La alcaldía Gustavo A. Madero informó, mediante una publicación en redes sociales, que se aplicará la ley seca en 34 colonias los días 2 y 3 de abril. “Como parte del Operativo Semana Santa sin alcohol, habrá restricción en la venta de bebidas alcohólicas en distintos puntos de nuestra Alcaldía durante Jueves y Viernes Santo”, publicó la alcaldía.
Esta es la lista completa de colonias en las que no se venderá alcohol:
- Ahuehuetes
- Arboledas
- Ampliación Arboledas
- Benito Juárez
- Calpultitlán
- Castillo Grande
- Chalma de Guadalupe
- Cuchilla del Tesoro
- Cuatepec de Madero
- Cuautepec Barrio Bajo
- Del Bosque
- El Carmen
- Gabriel Hernández
- Ampliación Gabril Hernández
- General Felipe Berriozábal
- Gertrudis Sánchez I Sección
- Gertrudis Sánchez II Sección
- Gertrudis Sánchez III Sección
- La Casilda
- La Forestal
- La Forestal I
- La Forestal II
- La Forestal III
- La Malinche
- La Pastora
- Loma de la Palma
- Lomas de Cuautepec
- Palmatitla
- Parque Metropolitano
- Progreso Nacional
- San Miguel
- San Miguel Cuautepec
- Tlalpexco
- 25 de julio
Iztapalapa
En la alcaldía Iztapalapa, la ley seca se aplicará los días 2 y 3 de abril, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas. La venta de alcohol quedará prohibida en los denominados ocho barrios:
- San Ignacio
- Santa Bárbara
- La Asunción
- San Lucas
- San Pedro
- San Miguel
- San Pablo
- San José
En caso de no respetar la ley se aplicará una multa de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente de 2 mil 375.94 a 3 mil 394.20 pesos.
Magdalena Contreras
Por disposición oficial, la alcaldía Magdalena Contreras prohíbe la venta de alcohol los días 2, 3 y 4 de abril, en un horario de 00:00 a 23:59 horas. Esta medida tiene como objetivo preservar el orden, la seguridad y la sana convivencia durante los festejos religiosos.
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