Alcaldías de CDMX que tendrán ley seca por Semana Santa 2026

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Ley seca en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Durante las festividades de Semana Santa las alcaldías Gustavo A. Madero (GAM), Iztapalapa y Magdalena Contreras de la Ciudad de México (CDMX) aplicarán ley seca para controlar la venta y consumo de alcohol. Estas son las fechas clave en cada una de las demarcaciones mencionadas.

Habrá ley seca en alcaldías de la Ciudad de México durante la Semana Santa

Gustavo A. Madero

La alcaldía Gustavo A. Madero informó, mediante una publicación en redes sociales, que se aplicará la ley seca en 34 colonias los días 2 y 3 de abril. “Como parte del Operativo Semana Santa sin alcohol, habrá restricción en la venta de bebidas alcohólicas en distintos puntos de nuestra Alcaldía durante Jueves y Viernes Santo”, publicó la alcaldía.

Esta es la lista completa de colonias en las que no se venderá alcohol:

Ahuehuetes

Arboledas

Ampliación Arboledas

Benito Juárez

Calpultitlán

Castillo Grande

Chalma de Guadalupe

Cuchilla del Tesoro

Cuatepec de Madero

Cuautepec Barrio Bajo

Del Bosque

El Carmen

Gabriel Hernández

Ampliación Gabril Hernández

General Felipe Berriozábal

Gertrudis Sánchez I Sección

Gertrudis Sánchez II Sección

Gertrudis Sánchez III Sección

La Casilda

La Forestal

La Forestal I

La Forestal II

La Forestal III

La Malinche

La Pastora

Loma de la Palma

Lomas de Cuautepec

Palmatitla

Parque Metropolitano

Progreso Nacional

San Miguel

San Miguel Cuautepec

Tlalpexco

25 de julio

Iztapalapa

En la alcaldía Iztapalapa, la ley seca se aplicará los días 2 y 3 de abril, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas. La venta de alcohol quedará prohibida en los denominados ocho barrios:

San Ignacio

Santa Bárbara

La Asunción

San Lucas

San Pedro

San Miguel

San Pablo

San José

En caso de no respetar la ley se aplicará una multa de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente de 2 mil 375.94 a 3 mil 394.20 pesos.

Magdalena Contreras

Por disposición oficial, la alcaldía Magdalena Contreras prohíbe la venta de alcohol los días 2, 3 y 4 de abril, en un horario de 00:00 a 23:59 horas. Esta medida tiene como objetivo preservar el orden, la seguridad y la sana convivencia durante los festejos religiosos.