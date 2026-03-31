Activan alerta amarilla por lluvias y granizo en 13 alcaldías; ya hay precipitaciones en varios puntos de CDMX

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CDMX activa alerta amarilla por lluvias y granizo en 13 alcaldías. Foto: Uno TV

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por lluvias fuertes y posible granizo en 13 alcaldías de la Ciudad de México, donde se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros durante este martes.

Esta tarde ya se presentan algunas lluvias fuertes en varios puntos. Como en la alcaldía Miguel Hidalgo y en la zona Centro de la capital.

Alerta amarilla por lluvias y granizo en alcaldías de CDMX

De acuerdo con el aviso oficial, las lluvias podrían generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de la caída de ramas, árboles y estructuras ligeras.

Las alcaldías con alerta amarilla son:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlahúac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Además, autoridades informaron que ya se registran lluvias fuertes en:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Mientras que se reportan lluvias ligeras y chubascos en:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Miguel Hidalgo

Las autoridades prevén que las condiciones de lluvia continúen y se generalicen durante la tarde y noche, con posibilidad de actividad eléctrica y caída de granizo en distintos puntos de la capital.

Recomendaciones por lluvias fuertes en CDMX

Ante estas condiciones, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para evitar riesgos:

Retirar basura de coladeras dentro y fuera del hogar para evitar obstrucciones.

dentro y fuera del hogar para evitar obstrucciones. Cerrar puertas y ventanas ante lluvia y viento fuerte.

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

con corrientes de agua. Usar paraguas o impermeable si sales de casa.

Conducir con precaución, respetar límites de velocidad y mantener distancia entre vehículos.



En caso de incidentes, la población puede comunicarse al 911 o al teléfono 55 5683 2222, habilitado para reportes relacionados con afectaciones por lluvias.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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