Colectivas trans encabezarán las protestas en CDMX este martes 31 de marzo

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Foto: Getty Images.

Este martes 31 de marzo se registrarán 26 protestas, citas agendadas y actividades deportivas y culturales en la Ciudad de México (CDMX). Destacan marchas relacionadas con el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.

Específicamente, habrá dos marchas; seis concentraciones; siete citas agendadas; dos rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Gran parte de las protestas de este martes 31 de marzo son encabezadas por colectivas trans de CDMX en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, conmemorado este día.

Protestas en CDMX este martes 31 de marzo

Coalición Nacional de Mujeres Trans de México

Hora: 14:00

Lugar: Monumento a la Revolución

Destino: Zócalo capitalino

Motivo: En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, realizarán la marcha para exigir políticas públicas que garanticen igualdad, respeto y visibilización de los derechos de la comunidad trans

Aforo: 400

Colectiva “Libres y Combativas MX”

Hora: 15:00

Lugar: Zócalo capitalino

Destino: Plaza Tlaxcoaque y estación Chabacano del Metro

Motivo: En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, exigen la tipificación del transfeminicidio, aprobación de la Ley Integral Trans y el establecimiento de un cupo laboral para personas trans y no binarias

Aforo: 500

Concentraciones

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 10:00

Lugar: Hemiciclo a Juárez

Motivo: Exigen pago de finiquito correspondiente a intereses y utilidades del fideicomiso F/100

Aforo: 150

Elementos en activo, jubilados y pensionados de la Policía Preventiva

Hora: 11:00

Lugar: Plaza de la Ciudadela, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Protesta por presunto incumplimiento de aumento salarial del 9%

Aforo: 80

Colectiva “Hijas de la Cannabis”

Hora: 12:00

Lugar: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez

Motivo: Recaudación de juguetes para infancias en situación de calle rumbo al Día del Niño

Aforo: 50

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 12:00

Lugar: Monumento a la Madre

Hora: 13:00

Lugar: Río Churubusco y Añil

Motivo: Actividades culturales y mesa informativa sobre consumo responsable y regulación del cannabis

Aforo: 50

Amigos del Refugio Franciscano

Hora: 15:00

Lugar: Zócalo capitalino

Motivo: Exigen entrega de animales rescatados y transparencia en su estado de salud

Aforo: 30

Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”

Hora: 15:00

Lugar: Cámara de Senadores

Motivo: Exigen aprobación de la Ley Integral Trans y acceso a derechos sin discriminación

Aforo: 200

Citas agendadas

Piperos particulares

Hora: 11:00

Lugar: Pozo 30 del Sistema de Aguas, alcaldía Tlalpan

Motivo: Solicitan agilizar carga de pipas particulares

Aforo: 15

Habitantes de Ixmiquilpan, Hidalgo

Hora: Durante el día

Lugar: Secretaría de Gobernación

Motivo: Exigen atención a rezago en infraestructura básica

Aforo: 25

Trabajadoras sexuales de Calzada de Tlalpan

Hora: 10:30

Lugar: Congreso de la Ciudad de México

Motivo: Solicitan apoyos económicos por afectaciones derivadas de obras

Aforo: 100

Padres de familia de la Escuela Secundaria Diurna No. 249

Hora: 13:00

Lugar: Secretaría de Gobierno

Motivo: Solicitan destitución de directora y reinstalación de subdirectora

Aforo: 20

Padres de familia de la Escuela Primaria “José María Rodríguez Cos”

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobierno

Motivo: Denuncian problemas administrativos y solicitan destitución del director

Aforo: 15

Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas

Hora: 16:00

Lugar: Secretaría de Gobierno

Motivo: Exigen revisión de tarifas, reducción de comisiones y derechos laborales

Aforo: 50

Frente Nacional de Movimiento y Organizaciones Populares

Hora: 12:00

Lugar: Secretaría de Planeación, alcaldía Benito Juárez

Motivo: Exigen respuesta a trámites de vivienda

Aforo: 20

Rodadas ciclistas

Rodando con Dinosaurios

Hora: 20:30

Lugar: Parque de las Rosas, alcaldía Iztacalco

Destino: Por definir

Aforo: 25

Garibikers

Hora: 21:15

Lugar: Plaza Garibaldi

Destino: Lago de Guadalupe, Estado de México

Aforo: 25

Por lo anterior, te recomendamos tomar rutas alternas y prevenir traslados por las protestas de este martes 31 de marzo en CDMX.

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