Colectivas trans encabezarán las protestas en CDMX este martes 31 de marzo
Este martes 31 de marzo se registrarán 26 protestas, citas agendadas y actividades deportivas y culturales en la Ciudad de México (CDMX). Destacan marchas relacionadas con el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.
Específicamente, habrá dos marchas; seis concentraciones; siete citas agendadas; dos rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Gran parte de las protestas de este martes 31 de marzo son encabezadas por colectivas trans de CDMX en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, conmemorado este día.
Protestas en CDMX este martes 31 de marzo
Coalición Nacional de Mujeres Trans de México
- Hora: 14:00
- Lugar: Monumento a la Revolución
- Destino: Zócalo capitalino
- Motivo: En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, realizarán la marcha para exigir políticas públicas que garanticen igualdad, respeto y visibilización de los derechos de la comunidad trans
- Aforo: 400
Colectiva “Libres y Combativas MX”
- Hora: 15:00
- Lugar: Zócalo capitalino
- Destino: Plaza Tlaxcoaque y estación Chabacano del Metro
- Motivo: En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, exigen la tipificación del transfeminicidio, aprobación de la Ley Integral Trans y el establecimiento de un cupo laboral para personas trans y no binarias
- Aforo: 500
Concentraciones
Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 10:00
- Lugar: Hemiciclo a Juárez
- Motivo: Exigen pago de finiquito correspondiente a intereses y utilidades del fideicomiso F/100
- Aforo: 150
Elementos en activo, jubilados y pensionados de la Policía Preventiva
- Hora: 11:00
- Lugar: Plaza de la Ciudadela, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Protesta por presunto incumplimiento de aumento salarial del 9%
- Aforo: 80
Colectiva “Hijas de la Cannabis”
- Hora: 12:00
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez
- Motivo: Recaudación de juguetes para infancias en situación de calle rumbo al Día del Niño
- Aforo: 50
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 12:00
- Lugar: Monumento a la Madre
- Hora: 13:00
- Lugar: Río Churubusco y Añil
- Motivo: Actividades culturales y mesa informativa sobre consumo responsable y regulación del cannabis
- Aforo: 50
Amigos del Refugio Franciscano
- Hora: 15:00
- Lugar: Zócalo capitalino
- Motivo: Exigen entrega de animales rescatados y transparencia en su estado de salud
- Aforo: 30
Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”
- Hora: 15:00
- Lugar: Cámara de Senadores
- Motivo: Exigen aprobación de la Ley Integral Trans y acceso a derechos sin discriminación
- Aforo: 200
Citas agendadas
Piperos particulares
- Hora: 11:00
- Lugar: Pozo 30 del Sistema de Aguas, alcaldía Tlalpan
- Motivo: Solicitan agilizar carga de pipas particulares
- Aforo: 15
Habitantes de Ixmiquilpan, Hidalgo
- Hora: Durante el día
- Lugar: Secretaría de Gobernación
- Motivo: Exigen atención a rezago en infraestructura básica
- Aforo: 25
Trabajadoras sexuales de Calzada de Tlalpan
- Hora: 10:30
- Lugar: Congreso de la Ciudad de México
- Motivo: Solicitan apoyos económicos por afectaciones derivadas de obras
- Aforo: 100
Padres de familia de la Escuela Secundaria Diurna No. 249
- Hora: 13:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Motivo: Solicitan destitución de directora y reinstalación de subdirectora
- Aforo: 20
Padres de familia de la Escuela Primaria “José María Rodríguez Cos”
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Motivo: Denuncian problemas administrativos y solicitan destitución del director
- Aforo: 15
Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas
- Hora: 16:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Motivo: Exigen revisión de tarifas, reducción de comisiones y derechos laborales
- Aforo: 50
Frente Nacional de Movimiento y Organizaciones Populares
- Hora: 12:00
- Lugar: Secretaría de Planeación, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Exigen respuesta a trámites de vivienda
- Aforo: 20
Rodadas ciclistas
Rodando con Dinosaurios
- Hora: 20:30
- Lugar: Parque de las Rosas, alcaldía Iztacalco
- Destino: Por definir
- Aforo: 25
Garibikers
- Hora: 21:15
- Lugar: Plaza Garibaldi
- Destino: Lago de Guadalupe, Estado de México
- Aforo: 25
Por lo anterior, te recomendamos tomar rutas alternas y prevenir traslados por las protestas de este martes 31 de marzo en CDMX.
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