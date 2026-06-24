Alcaldías de la CDMX que tendrán reducción de agua hasta el 30 de junio de 2026

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Reducción en el servicio del agua. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En los próximos días se presentará baja presión del servicio de agua en algunas colonias de las alcaldías Tláhuac y Azcapotzalco. La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) del Gobierno de la Ciudad de México avisa con tiempo para que los usuarios tomen sus precauciones.

Baja presión en colonias de Azcapotzalco por obras de reparación

En la alcaldía Azcapotzalco se realizan trabajos de reparación en la bomba del Pozo Presidente Madero, por lo que habrá suministro con baja presión hasta el próximo 30 de junio, fecha en la que se tiene programado que terminen las labores.

Las colonias afectadas en Azcapotzalco son las siguientes:

Presidente Madero

Miguel Hidalgo

San Juan Tlihuaca

Tezozomoc

En Tláhuac también habrá baja presión de agua

Por otra parte, la Segiagua también realizará trabajos en la alcaldía Tláhuac para sustituir el equipo de bombeo del Pozo Tecomitl 20. De igual manera habrá baja presión en estas colonias durante los próximos días:

San Andrés Mixquic

San Nicolás Tetelco

San Juan Ixtayopan

San Pedro Tláhuac

San Francisco Tlaltenco

Las autoridades esperan que el servicio se restablezca en Tláhuac a partir de las 17:00 horas del sábado 26 de junio, tras finalizar los trabajos correspondientes.

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