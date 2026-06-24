CDMX quedará paralizada por protestas y partido México vs Chequia este miércoles 24 de junio

GENERANDO AUDIO...

Habrá más de 19 actividades relacionadas al Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 24 de junio, la Ciudad de México (CDMX) quedará paralizada por protestas de transportistas y por el juego entre México y Chequia que movilizará a miles de personas tanto al estadio como a los eventos del Fan Fest.

Específicamente, habrá tres marchas; 12 concentraciones; una cita agendada; una rodada ciclista y 19 actividades de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las protestas y eventos de este 24 de junio, destaca la concentración de transportistas en casetas, de animalistas por el Refugio Franciscano, así como el partido entre México y Chequia en CDMX.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 24 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/xMPnt7E0Sv — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 24, 2026

Protestas y eventos en CDMX para este 24 de junio

Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C.

Hora: 08:00

Lugar: Casetas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla

Destino: No se descarta que avancen en caravana o marcha hacia el Zócalo capitalino y/o realicen bloqueos en accesos carreteros a la CDMX.

Motivo: Harán un paro nacional de transportistas para exigir mayor seguridad en carreteras, freno a extorsiones, respeto a tarifas oficiales, agilización de trámites y alto al cobro de permisos municipales.

Aforo: 800

Queremos Trabajo Digno

Hora: 12:00

Lugar: Estación “General Anaya”, Línea 2 del Metro, alcaldía Coyoacán

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: Realizarán la jornada “Basificación y Plenos Derechos Laborales Ciudad de México” para exigir audiencia con la Jefa de Gobierno, aumento salarial, alto a la precarización laboral, reinstalación de despedidos y mejores condiciones de trabajo. La movilización se da en el marco del Mundial de Futbol.

Aforo: 120

Colectivo “Buscando a Olin Hernando Vargas Ojeda”

Hora: 16:00

Lugar: Estación “Textitlán” del Tren Ligero, alcaldía Coyoacán

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: Marcharán en la “Marcha por la Dignidad y el Respeto a las Familias Buscadoras” para exigir disculpa pública y respeto a madres, padres y familias buscadoras.

Aforo: 60

Concentraciones para hoy

Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación

Hora: 08:00

Lugar: Estación “Viaducto”, Línea 2 del Metro, alcaldía Iztacalco

Motivo: Exigen cese de abusos laborales, salarios equitativos, respeto a funciones del personal de apoyo, pago de jornada ampliada 2022-2023 y acceso a defensa legal justa.

Aforo: 90

Día a Día x Palestina

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobernación, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Acudirán en apoyo al plantón de resistencia trans y no binaria para exigir esclarecimiento de presuntos actos de uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional y respeto a los derechos humanos de personas de la diversidad sexual y de género.

Aforo: 25

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos

Hora: 11:00

Lugar: Fiscalía General de la República, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Realizarán el evento político-cultural “La Lucha Permanente de los Pueblos Contra la Tortura”, en el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

Aforo: 45

Colectiva “Te Creo No Estás Sola”

Hora: 13:00

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, alcaldía Iztapalapa

Motivo: Exigirán justicia y vinculación a proceso del presunto responsable de una violación ocurrida en febrero de 2022.

Aforo: 20

Venciendo al Maligno “Propiedad de Dios”

Hora: 14:00

Lugar: Ángel de la Independencia, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Llevarán a cabo el evento “Oremos por México” para promover un mensaje de esperanza y oración por el país, en el contexto del ambiente mundialista.

Aforo: 30

Colectivos Taurinos

Hora: 14:00

Lugar: Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares, alcaldía Benito Juárez

Motivo: Harán una manifestación conmemorativa por los 500 años de la tauromaquia en México.

Aforo: 250

Organización Perro MX

Hora: 15:00

Lugar: Estación “Universidad”, Línea 3 del Metro, alcaldía Coyoacán

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: Realizarán el evento “¡No Hay Mundial Sin Franciscanos!” para exigir la devolución de animales desalojados del Refugio Franciscano.

Aforo: 25

Guardia Galena en Defensa de los Perritos

Hora: 15:00

Lugar: Campo Militar Marte, alcaldía Miguel Hidalgo

Motivo: Harán el evento “Cierre Total de Fan Fest” para exigir la devolución de animales retirados del Refugio Franciscano.

Aforo: 45

Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora: 15:00

Lugar: Estación “Hidalgo”, líneas 2 y 3 del Metro, alcaldía Cuauhtémoc

Destino: Posteriormente se trasladarán en Metro a Taxqueña para marchar rumbo al Estadio Ciudad de México.

Motivo: Protestarán para visibilizar los derechos de las personas consumidoras de cannabis y promover espacios seguros para su participación.

Aforo: 50

Colectivos de Familias Buscadoras

Hora: 15:30

Lugar: Glorieta del Ahuehuete, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Realizarán la jornada “Cascaritas por la Memoria y en Contra del Olvido” para visibilizar la búsqueda de personas desaparecidas y acompañar a sus familias.

Aforo: 60

Colectiva Feminista “We R Women on Fire”

Hora: 16:00

Lugar: Parque Xotepingo, alcaldía Coyoacán

Motivo: Harán la “Cascarita Anti FIFA” como espacio de protesta previo al partido México vs. República Checa, para señalar que distintos sectores de la población no están en un contexto de celebración.

Aforo: 40

Frente Popular Revolucionario de Oaxaca

Hora: 16:00

Lugar: Secretaría de Gobernación, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Exigirán castigo a responsables de una agresión armada contra militantes del Frente Popular Revolucionario en Oaxaca y justicia por el asesinato de uno de sus compañeros.

Aforo: 60

Núcleo de Solicitantes de Vivienda

Hora: Durante el día

Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan su incorporación a programas de vivienda.

Aforo: 40

Rodadas ciclistas para hoy

Niños de la Calle

Hora: 20:00

Lugar: Saldrá de la estación “La Villa” del Metro y de las Letras de Tlatelolco

Destino: Monumento “El Vigilante”, Ecatepec, Estado de México

Aforo: 20

Actividades mundialistas más relevantes

México vs. Chequia – Copa Mundial de la FIFA 2026

Hora: 19:00

Lugar: Estadio Ciudad de México, alcaldía Coyoacán

Motivo: Partido correspondiente a la Copa Mundial de Futbol 2026.

Aforo: 80,000

FIFA Fan Festival

Hora: 09:30

Lugar: Zócalo capitalino, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Actividades recreativas y transmisión de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Aforo: 55,000

Festivales Futboleros en la CDMX

Hora: 10:00

Lugar: Diversos puntos de la ciudad en 16 alcaldías

Motivo: Transmisión en pantallas gigantes de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y actividades recreativas para aficionados.

Observaciones: Se desarrollan en plazas, deportivos y espacios públicos habilitados por el Gobierno capitalino.

Festival Campo Marte 26

Hora: 08:00

Lugar: Campo Marte, alcaldía Miguel Hidalgo

Motivo: Actividades recreativas y de entretenimiento vinculadas al Mundial de Futbol 2026.

Fecha: Del 10 de junio al 19 de julio de 2026.

Aforo: 10,000

México Ciudad que Baila “Memoria Luminosa IV”

Hora: Durante el día

Lugar: Palacio de Bellas Artes, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Actividad cultural y de proyección visual en el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Aforo: 9,000

Play Passion

Hora: Durante el día

Lugar: Hipódromo de las Américas, alcaldía Miguel Hidalgo

Motivo: Evento de entretenimiento y activaciones ligadas al Mundial de Futbol 2026.

Aforo: 7,000

Gigantes del Futbol

Hora: Durante el día

Lugar: Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Instalación y actividades temáticas relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026.

Aforo: 5,000

Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico por las protestas y eventos en CDMX de este 24 de junio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.