Con ley seca y megaoperativo, blindarán la CDMX por el partido México vs Chequia

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Ante el encuentro entre México y Chequia del Mundial 2026, el Gobierno capitalino anunció un megaoperativo que abarcará Estadio Ciudad de México, Zócalo, Paseo de la Reforma y Ángel de la Independencia.

Para distribuir a las personas que quieran ver el partido, se instalarán 30 pantallas. Además de la pantalla gigante en el Zócalo y nueve en calles del Centro Histórico, habrá en el Monumento a la Revolución y en Reforma.

“Todas las pantallas que estarán siendo sembradas van desde la Diana Cazadora en el tramo que comprende de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia”

Ana Francis López / secretaria de Cultura, CDMX

Checa el mapa de la imagen, ubica los 18 puntos con pantallas gratuitas, elige el más cercano a tí y vive la fiesta del futbol en un ambiente espectacular. ✨📺⚽#LaPelotaVuelveACasa pic.twitter.com/lefhaV4x4k — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 23, 2026

Sin embargo, habrá ley seca en el Centro Histórico, el Zócalo y las colonias Centro, Cuauhtémoc, Juárez, San Rafael y Tabacalera. Estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en: tiendas de abarrotes, autoservicios y supermercados. La medida no aplicará para restaurantes y bares.

“Hoy se publicó el acuerdo en Gaceta oficial para la suspensión de venta de bebidas alcohólicas para llevar esto es de mañana, a partir de las 15 horas, al jueves 25 de junio a las 7 de la mañana… queremos que esto siga siendo saldo blanco y que mejoremos la presencia del gobierno en esta tercera celebración. Y de ninguna manera es un gobierno punitivo”

César Cravioto / secretario de Gobierno, CDMX

Además, más de 56 mil policías vigilarán la capital. Tan sólo en el perímetro del Estadio Ciudad de México, se desplegarán siete mil 500 elementos.

“La subsecretaría de Control de Tránsito realizará adecuaciones viales necesarias con cierres parciales 10 horas antes del inicio del encuentro y el cierre total de este polígono seis horas antes”

Pablo Vázquez / secretario de Seguridad Ciudadana, CDMX

#BoletínSSC | #SeguridadMundial | Para el tercero de los cinco partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 que se realizarán en la Ciudad de México, entre los equipos de #Chequia y #México, este miércoles 24 de junio, la #SSC implementará un dispositivo de seguridad para… pic.twitter.com/jTbcgUELZg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 24, 2026

Además, gran parte del transporte público extenderá su servicio hasta la madrugada.

“Línea 1, Línea 2 y Línea 3 del Metro operarán normalmente, Metrobús extenderá su horario hasta la una de la mañana en todo el sistema. El tren ligero extiende su horario hasta la una de la mañana… Nochebús es un servicio ya existente en la ciudad que da servicio en las noches, sigue su recorrido y se incrementa su flota para satisfacer la demanda de los usuarios, particularmente la línea uno del Trolebús y las seis rutas de RTP”

Héctor Ulises García / secretario de Movilidad, CDMX

Luego de las 40 toneladas de basura que dejó el festejo por el triunfo ante Corea del Sur, el gobierno capitalino anunció una campaña para hacer de la Ciudad de México la sede más limpia del Mundial.

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