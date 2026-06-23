Policía Auxiliar y Bancaria, autorizadas para infraccionar en 7 alcaldías de la CDMX

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Policías que podrán infraccionar. Foto: SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) autorizó a elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) a aplicar multas de tránsito. De acuerdo con autoridades, se trata de una estrategia que busca fortalecer la movilidad segura y mejorar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

Como parte de esta estrategia, los elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial comenzaron operaciones para levantar boletas de sanción por faltas al reglamento en siete alcaldías de la capital, luego de recibir capacitación especializada.

¿En qué alcaldías habrá más policías que podrán infraccionar?

Los elementos autorizados para aplicar infracciones fueron asignados a las siguientes demarcaciones:

Cuauhtémoc

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa

Iztacalco

Xochimilco , con elementos del Sector 73 “Excalibur”

, con elementos del Sector 73 “Excalibur” Iztapalapa, con elementos del Sector 56 “Cobra”

El inicio de operaciones fue encabezado por la SSC, que realizó el banderazo de salida de los agentes encargados de reforzar las labores de ordenamiento vial.

Los policías recibieron capacitación para aplicar sanciones

De acuerdo con las Subsecretarías de Control de Tránsito y de Desarrollo Institucional, en coordinación con la Universidad de la Policía, realizaron un proceso de selección para identificar a los elementos con el perfil adecuado para desempeñar funciones de sanción.

Los policías recibieron capacitación teórico-práctica en temas de seguridad vial y fueron evaluados de manera constante durante su formación para garantizar la correcta aplicación del Reglamento de Tránsito.

¿Cómo saber qué policías pueden infraccionar?

Hace unos días, las autoridades de la CDMX publicaron la lista completa con los datos de los policías facultados para infraccionar en la capital. El listado del personal autorizado fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con el fin de brindar certeza a la ciudadanía sobre los elementos facultados para aplicar sanciones.

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