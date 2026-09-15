Buscan a Alejandro Moctezuma Cruz, menor de 12 años desaparecido en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Buscan a Alejandro Moctezuma Cruz. Foto: Cuartoscuro

Alejandro Moctezuma Cruz, de 12 años, fue visto por última vez el pasado 12 de septiembre de 2026 en la zona oriente de la Ciudad de México. Por ello, autoridades capitalinas emitieron una ficha de búsqueda para dar con el paradero del joven desaparecido.

¿Qué se sabe de la desaparición de Alejandro Moctezuma Cruz?

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Alejandro Moctezuma Cruz desapareció en la colonia Sector Popular, Iztapalapa, Ciudad de México.

La ficha de búsqueda señala que Alejandro Moctezuma Cruz mide 1.60, tiene 12 años y como señas particulares destacan:

Cicatrices de sarampión en la frente

Uso de lentes de aumento

Al momento de su desaparición, el adolescente vestía:

Chamarra negra

Pantalón negro

Zapatos negros

¿Qué hacer si se tiene información de Alejandro Moctezuma Cruz?

En caso de contar con información que permita dar con el paradero de Alejandro Moctezuma Cruz, las autoridades pusieron a disposición los siguientes números telefónicos:

55-5484-0430

Locatel *0311

55-5658-1111

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.